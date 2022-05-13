Последний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицо

Друзья Путина спасают его от окончательной провала / УНИАН

В последнее время активизировались друзья Путина, спасая его от окончательного провала. Похоже на последний и решительный бой.

Орбан, сенатор в США и московский патриархат почти одновременно создают последнюю линию обороны Путина, показывая, что для него критически важно.

Орбан продолжает упираться рогом и блокирует нефтяное эмбарго со стороны ЕС. Начались уже даже разговоры, что ЕС может отложить именно нефтяное эмбарго и ввести 6-й пакет санкций без него. Но проблема в том, что без нефтяного эмбарго 6-й пакет санкций пуст и если ЕС сделает именно так, то проявит слабость. И будет стимулировать Путина к дальнейшим агрессивным шагам, которые он всегда делает, когда чувствует слабость. Руководство ЕС должно это знать. И должно предпочитать сохранить лицо так же сильно, как мы хотим увидеть эмбарго.

И то, что Орбан так сильно упирается, показывает, как Путину нужно остановить эмбарго. И как он того боится.

Другое дело, которое пугает Путина - это поставки западного оружия. И вот уже сенатор США Ранд Пол блокирует своей поправкой окончательное выделение помощи в 40 млрд долларов. Этот сенатор не простой сенатор, а товарищ Трампа, давний сторонник Путина, теории заговоров о вакцинах и масонах, агитатор невступления Украины в НАТО. Еще и связь с деньгами Дерипаски, а значит и Кремля, прослеживается. Когда-то даже возил любовные письма Трампа к Путину лично. Полный набор. Он может лишь задержать помощь, он не может ее остановить, но старается очень сильно. Показывая тем, как Путину важен каждый день без западного оружия на линии фронта.

А еще это показывает нам, как важно, что президентом является Байден, а не Трамп. Потому что его товарищ показывает, как бы вел себя сам Трамп в случае конфликта. Как бы реагировал на войну. Как бы помогал Украине, начиная с разведданных еще до войны и заканчивая военной поддержкой сейчас.

Читайте такжеПочему Россия не смирится с поражением от УкраиныНу и последнее. Проклятый Московский патриархат. Окончательно выбрал сторону зла. И заявил, что в войне виновата украинская власть, предыдущая, и получение Томоса. Не Путин, не русский фашизм, не имперские амбиции Кремля, а Томос. Классическое обвинение жертвы, которая провоцировала насильника.

Эта линия обороны Путина едва ли не самая важная. Потому что она проходит внутри Украины. Снова "разделяй и властвуй", снова пропаганда среди верующих. Которая до сих пор разрешена украинским государством.

Черт побери, если не сейчас, то когда запретить московский патриархат. Мы не можем повлиять на американского сенатора. Мы не можем выкопать море вместо Венгрии. Но мы можем остановить пропаганду врага внутри нашей страны. И аргументы вроде того, что сейчас нам нужно единство и потому не стоит делать таких шагов не работают, потому что московский патриархат как раз и занимается тем, что подрывает наше единство в противостоянии России. Куда еще больше?