Последний аргумент безумца: зачем Путину подрыв Каховской ГЭС

Главная цель подрыва Каховской ГЭС - даже не в том, чтобы помешать украинцам форсировать Днепр.

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Эйдман объяснил, зачем Путину подрыв Каховской ГЭС / фото: скриншот из видео

Есть такая тактика у бандитов и террористов - совершить какое-нибудь бессмысленное, дикое злодейство, чтобы заставить шокированных обывателей выполнять их волю. Например, рэкетиры демонстративно сжигают пиццерию вместе с посетителями, после чего все владельцы пиццерий, в ужасе от произошедшего, начинают платить им дань.

Главная цель подрыва Каховской ГЭС - даже не в том, чтобы помешать украинцам форсировать Днепр.

В военном отношении эта диверсия россиянам ничего не даст - наоборот, они потеряют больше, чем приобретут.

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Для них цель этой рукотворной катастрофы в том, чтобы продемонстрировать Западу свою невменяемость, шокировать, напугать, заставить пойти на уступки (формально российские власти всё отрицают, но это игра на местную публику).

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Путин таким образом пытается продемонстрировать западным лидерам, что способен на всё: устроить экологическую катастрофу континентального масштаба или даже уничтожить планету. Сегодня - Каховская ГЭС, завтра - Запорожская АЭС, послезавтра - ядерная война. Его месседж прост: "Предела нашему безумию нет. Остановите украинское контрнаступление, идите на другие уступки, иначе мы устроим Армагеддон".

Однако это - агония. Рукотворная глобальная катастрофа - последний аргумент безумца. Больше у него козырёй нет. Но и этот уже не работает.

Путину больше никого не напугать. Теперь даже самым миролюбивым политикам на Западе понятно, что риски, которые несёт человечеству путинский режим, выше, чем риски от силового противостояния с ним.

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