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Последние потуги Кремля, или Как российская экономика уносится в пропасть

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

19 мая 2022, 06:29

Дефолт в России становится неизбежным уже в июне. А значит, Россия еще долго не сможет выходить на рынок заимствований, даже если война будет завершена.

Россия, экономика, кризис в РФ
Россия уже в июне может объявить о дефолте / Reuters

Выдача ипотечных кредитов в России в апреле уменьшилась в 4 раза. Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции.

"Совпадение"?

Кстати, до этого в лидерах покупателей жилья в Турции были граждане Ирана и Ирака. Хорошая компания. Перспективная.

И да, санкции работают очень постепенно. Но они работают. Не так быстро, как бы нам того хотелось. Но слишком быстро для русских. И, главное, это уже необратимый тренд. Который нельзя развернуть за один день.

Да, друзья Путина могут сдерживать введение новых санкций. Да, Орбан пока блокирует нефтяное эмбарго. Торгуется так, словно он Эрдоган на турецком базаре. Но это сдерживание, которое лишь позволяет выиграть определенное время. Но даже несмотря на это россияне уже продают гораздо меньше нефти и по цене, которая намного ниже рыночной. По оценкам российских аналитиков, Россия недополучает 40% от потенциальных нефтяных доходов, как за счет цены (привет, скидки для Индии) , так и из-за сокращения добычи нефти (привет работникам нефтяной отрасли, которые остаются без работы).

И вот уже происходит чудо. В апреле в России дефицит бюджета. Невероятно как для России. И невероятно как для текущих цен на энергоносители. Невероятно, но это факт и об этом говорят сами российские чиновники.

И да, в большинстве стран мира есть дефицит бюджета. Но большинство стран мира финансирует его с помощью заимствований. И тут сюрприз. Россия не может занимать на мировом рынке. Теоретически может дать в долг Китай, но пока не очень хочет, а если и даст, то потребует продать русскую душу. Хотя нет, душа ему не нужна, просто сделает Россию своим сырьевым придатком. Или уже делает, если посмотреть на динамику и номенклатуру торговли Китая и России.

Читайте такжеРоссийская экономика-уже труп: почему коллапс РФ неизбеженБолее того. Похоже, что американцы с 25 мая закроют лазейку, которая позволяла России платить по своим долгам и не попадать в дефолт. Если сообщения американской прессы правдивы, то дефолт уже становится необратимым где-то в июне. А значит, Россия еще долго не сможет выходить на рынок заимствований, даже если война будет завершена.

И да, есть резервы. Но вот сюрприз, половина их заморожена. Половина из незамороженной части в золоте, которое санкции делают токсичным, и его можно использовать только на коронки, ведь современные стоматологические технологии уже не доступны. А остальное снижается и уже потеряно с начала войны 50 млрд долларов. Не говоря уже о том, что то же остальное сохраняется в китайских юанях, курс которого относительно доллара снижается.

Так что, похоже, что все действительно идет у Путина по плану. Как говорит Песков - Путин знает, куда он ведет страну.

война в Украине экономика дефолт
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