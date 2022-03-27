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Последние конвульсии мертвой системы: как Россия стоит в шаге от повторения участи СССР

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

27 марта 2022, 08:46

Путинский режим создал столько противоречий, что разрешить их в рамках существующей модели через сохранение единства территории страны невозможно.

Россия,флаг
Проблемы в России нарастают лавиной и остановить их Кремль не в силах / УНИАН

Неявное последствие нынешних беспрецедентных санкций, которые превосходят по своему уровню всё, с чем сталкивалась Россия, Советский Союз и снова Россия — это мотивация к бегству не только федеральных элит, но и отдельных территорий страны.

Суть в чем. Любая катастрофа — это всегда окно возможностей. А из нынешней есть только два выхода: либо выйти всем через создание чего-то совершенно нового, принципиально отличающегося от нынешнего банкротного гангстерского проекта, либо не слишком заморачиваться, а оставить всё как есть, но при этом разбежаться по разным углам.

Второй сюжет, кстати — это как раз история распада СССР. Или Югославии. Национальное партсовноменклатуры решили ничего не менять, а все возникшие противоречия было решено решить путем разбегания по национальным норам.

Сегодня путинский режим создал настолько неподъемное число противоречий, что разрешить их в рамках существующей модели через сохранение единства территории страны невозможно.

Поэтому если региональные гангстеры хотят оставить все как есть, для них остается единственный выход: принудительный распад мертвой системы, которая держится просто на останках управленческой инфраструктуры. Как мертвое дерево какое-то время еще стоит, доедаемое короедами.

Здесь есть нюанс: кто первый побежит, тот в случае успеха получит максимальную выгоду: он просто откажется от всех долгов прежней системы и более того: предъявит ей свои собственные претензии. В СССР эту роль сыграли Прибалтика и Грузия.

Правда, у первых есть и определенная проблема: даже мертвая, система будет отпускать этих первых с огромным трудом. Возможно, даже с кровью или хотя бы сукровицей.

Но как только первые уйдут, далее процесс будет нарастать лавиной, которую остановить будет невозможно. Приз здесь очевиден: на последнего запишут все долги, оставшиеся после прежнего режима.

Избежать сценария распада в складывающихся обстоятельствах чрезвычайно сложно. Хотя бы потому, что он самый простой, а главное — правящие региональные элиты смогут продолжить жить и существовать в рамках прежней парадигмы. Хотя, конечно, без надзора сверху они не останутся. Просто вместо Москвы им будут присылать руководящие указания другие центры, и регионалам придется проявить чудеса изворотливости, чтобы срочно найти себе новых патронов и уйти под их крышу.

Читайте такжеТупик Путина: почему война в Украине стала фатальной ошибкой РоссииВ любом случае невозможность тащить на себе все накопленные катастрофические проблемы уже сейчас ставит перед регионами ключевую проблему: как сохранить имеющееся.

Вариант, при котором нынешняя система будет обнулена, а на ее место будет предъявлен новый проект, пока выглядит слишком гипотетическим. Просто потому что он очень сложен, а главное — пока нет субъекта, способного его предъявить. Возможно, он появится позже. Но стадия распада становится все более объективной, и чем выше цена за сохранение нынешней обанкротившейся системы, тем выше интерес регионов к идее выскочить из этого бедлама, причем по возможности в первых рядах.

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