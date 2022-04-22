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Последнее сражение российской армии, или Почему у Путина нет шансов на победу в Украине

Андрей Зубов

российский историк

22 апреля 2022, 09:13

Путин хотел взять "на слабо" Запад. Теперь его самого ставят перед фактом непреодолимой силы.

Путин, война
У Путина нет перспектив для победы в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

Двухмесячье этой страшной и, одновременно, бессмысленной войны приходится точно на великий день Воскресения Христова. Когда все почти православные христиане мира будут совершать Светлую заутреню и первую литургию, они обязательно вспомнят, что два месяца назад в предутренние часы 24 февраля первые ракеты и снаряды упали на города Украины, а на границе начались жестокие бои российской армии с немногочисленными защитниками украинских погранзастав.

Мы все ошиблись с этой войной. Многие до последнего не верили, что Путин решится ее начать. Сам Путин, да и почти все и в России, и на Западе были уверены, что начав войну, Россия за неделю решит все военные задачи и поставит Украину на колени. Я не верил в эти две позиции и предупреждал без устали весь последний предвоенный месяц, что война скорее всего будет, и что она будет упорной и трудной. Но и я ошибался. Я был уверен, что российская элита не потерпит власти Путина, ввергнувшего её в такую ужасную, кровавую, бесперспективную и бессмысленную авантюру.

С позволения сказать российская элита стерпела всё. Рука, с которой она кормилась два десятилетия, оказалась для нее и святой, и бесконечно ужасной. От одной мысли выступить против решения Путина у этих людей дрожат колени, как перед казнью. Возражать Путину они считают самоубийством. Что ж, тут ошибся я. Страх быть проклятыми миром, потерять все свои неправедные сокровища для этой "элиты" оказался ничтожным в сравнении с гневом тирана. Российская "элита" сама вынесла себе окончательный и не подлежащий обжалованию приговор.

Два месяца войны привели к тяжелому поражению России в Украине. Был сорван блицкриг. Разбита российская армия, наступавшая на Киев из Беларуси. Киев оказался неприступным и российские войска, разбившись о его твердыни, откатились обратно за украинские границы. Киев, падения которого в начале марта все ждали со дня на день, теперь принимает иностранных президентов и в него возвращаются посольства, было выехавшие во Львов.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях не осталось ни одного российского живого солдата. Только тысячи погибших - и украинцев, и российских воинов. Страшные массовые убийства в Буче, Ирпене, Гостомеле. Мир уверен, что убийцами тысяч мирных жителей являются российские военные. И это заставило мир еще более отвернуться от России.

Украинский президент В.А.Зеленский не покинул осажденный город в самые страшные часы его осады, а теперь свободно прогуливается по Банковой с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Эта вторая победа над Россией - моральная.

Третья победа, что сорваны все планы по захвату Одессы и Николаева. Морские российские десанты так и не высажены на одесские прибрежья, а в довершение всего утоплен флагман российского черноморского флота - тяжелый крейсер "Москва".

Четвертая победа - дипломатическая. Сильнейшие страны мира, создающие почти две трети мирового производства, объединили свои силы в поддержке Украины и военной, и финансовой. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила российскую агрессию против Украины. Украинские военные получают теперь новейшее оружие из США и Великобритании, Канады и Австралии, Испании и Норвегии, Японии и Польши, Германии и Франции, Турции и Эстонии. И одновременно, тяжелейшие санкции мирового сообщества легли на российскую экономику и ее финансовый сектор.

Россия слабеет под гнетом этих санкций, а Украина становится все сильнее благодаря щедрой помощи почти всего мира. Грядущая военная победа России все более иллюзорна.

Сейчас разворачивается битва за Донбасс. В свете всего вышесказанного я не вижу положительных для Путина перспектив и этой битвы. Как историку она мне больше всего напоминает Курскую дугу 1943 года. Только перешедшая после поражения на севере в наступление в Донбассе российская армия подобна Вермахту после Московской битвы и Сталинграда. Это - ее последнее наступление. Тогда тоже немецкие генералы попытались взять в клещи группировку Красной армии под Курском, а вышло всё иначе и через полтора года закончилось в самой Германии. В этой войне время течет быстрее...

У России остается последний козырь - ядерное оружие. Лавров вчера утверждал, что Россия его никогда в Украине не применит. Но он с той же каменной самоуверенностью всех советских дипломатов, тем же голосом с хрипотцой говорил в начале февраля, что воевать с Украиной Россия не будет. Так что, единожды соврамши...

Но здесь надо ясно понимать, что в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 г., подписанном Ельциным, Кучмой, Клинтоном и Мейджором, есть 4 пункт. Он гласит: "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия".

Читайте такжеПочему война в Украине для России закончится крушением государства и революциейВ сегодняшних обстоятельствах всесторонней западной военной помощи Украине и вечного русского veto в Совбезе, это означает только одно. Сразу же после применения Россией ядерного оружия в Украине, если оружие это будет тактическим, США и Великобритания передадут Украине аналогичное ядерное оружие для самозащиты. Не больше, не меньше. А если Путин решится применить "Воеводу" или "Сармата", то начнется ядерный Армагеддон. Запад уже сказал не менее решительно, чем Путин в начале агрессии, когда стращал тех, кто пожелает ему помешать, что он, Запад, не допустит победы Путина никогда. А когда англо-саксы говорят "never", это и значит never. Путин хотел взять "на слабо" Запад. Теперь его самого ставят перед фактом непреодолимой силы.

Решится ли российский диктатор, проигрывающий ныне войну с "несуществующей страной, созданной Лениным", попытаться преодолеть эту силу коллективного Запада, позволит ли российская дрожащая "элита" сделать ему эту попытку, покажет будущее. И будущее недалекое.

Ресурсов России, находящейся под санкциями, одинокой в своем агрессивном раже, не хватит на сколь-либо долгую войну. А вот у самых развитых стран мира хватит ресурсов для поддержания Украины - и военных, и финансовых, и дипломатических.

Я не вижу у российской агрессии в Украине никаких позитивных для Путина перспектив. Ни одной. Иное дело, что будет с Россией, когда Путин поневоле уйдет из Украины. Но это тема особого разговора.

viber
война в Украине Владимир Путин война на Донбассе Андрей Зубов
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