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Последнее лето России

Кирилл Сазонов
6 сентября 2024, 06:10
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Главный партнер России Китай оказался (кто бы мог подумать?!) активным партнером в этой гомо-паре. От всех сделок по спасению Москвы Пекин получает больше.
Последнее лето России
Россия и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Слишком громко для заголовка? Возможно. Фантомные боли журналиста в той далекой (прошлой?) гражданской жизни. С тягой к хлестким заголовкам. Пусть будет скромнее в стиле нормального военного душнилы. Для России, которую все знают – с ее надуванием щек, обещаниями повторить, угрозами и имперским хамством это последнее лето. Через год былой спеси не будет. А реального величия там и не было. Фальшивую позолоту Украина стерла с них, как грим с плохого актера. Напильником

Кремль очень спешит. Потому что сам прекрасно все понимает. Окно возможностей закрывается. Война на истощение работает только в контексте "Украина против России". Война на истощение по линии "Запад – Россия" Кремлю не по силам. А надежных друзей и союзников нет. И главный партнер России Китай оказался (кто бы мог подумать?!) активным партнером в этой гомо-паре. От всех сделок по спасению Москвы Пекин получает больше. И в войне на истощение России сам с удовольствием принимает участие. Все споры Пекина с Западом тут исключительно про то, кто и насколько Россию истощит

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Еще есть снаряды, но уже только за счет покупки у КНДР. Есть деньги от продажи нефти, но все меньше. И по газу все меньше. И заманить достаточное количество наемников даже космическими ценами нет возможности. Тотальная мобилизация и военные рельсы с подростками у станка? Сбегут кто сможет. Будут сопротивляться, саботировать, сдаваться в плен. Как было во время Первой и в начале Второй мировых войн.

Экономика падает, санкции постепенно душат, союзники все наглее и жаднее. А противник только постепенно закручивает гайки. Дроны летят по НПЗ, нефтебазам, складам и инфраструктуре. Потом полетят ракеты. В небе F-16. Ничего не произойдет моментально. Но гниение неотвратимо убьет этот организм

Спасла бы быстрая и убедительная победа на фронте. Капитуляция Украины и смирение Запада. Но шансы на это призрачные. И выборы в США при любом исходе не улучшат положение Кремля. Предателей и ненадежных будет все больше. Табакерки все ближе к голове. Страх, недоверие, агония. Нет вариантов. Нет союзников на перспективу. Есть некоторый запас техники, боеприпасов и денег. Есть инерция при торможении и погружении. Все это в сумме говорит о том, что есть время. Но все меньше и меньше…

Следующим летом этой России уже не будет. Даже при самых оптимистичных сценариях и невероятной удаче зрелище обещает быть жалким. Ну, как жалким. Мне, например, вообще их не жалко…

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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война в Украине Кирилл Сазонов война России и Украины
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