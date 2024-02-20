После убийства Навального Путин устроил награждение

Вот будто смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать.

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Навальный и Путин / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот

Издевается.

Вчера, сразу после убийства Навального, Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу.

Напомню, что вскоре после убийства кадыровцами Немцова Путин наградил Кадырова орденом "Почёта", а в день пятилетия этого убийства дал одному из его организаторов, члену Совета федерации Сулейману Геремееву медаль ордена "За заслуги перед Отечеством".

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Награждая после политических убийств их организаторов, Путин буквально расписывается в том, что он - заказчик. Для чего? Всё объясняет цитата из "Место встречи изменить нельзя" (где бандиты рисовали черную кошку на месте своих преступлений):

- Зачем это?

- Ну, для форса бандитского.

Вот будто смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать.

Вот именно, убийца-садист издевается, глумится над матерями, родственниками и друзьями убитых, над всем нами. Мол, ну я убил, а что вы мне сделаете? И ведь действительно, временами охватывает ощущение бессилья перед откровенным, циничным злом, на которое пока нет управы.

Однако есть в этом публичном признании и позитивный момент. Теперь мы знаем имя не только заказчика (с Путиным и так все было понятно), но и одного из организаторов убийства. Это свежеиспеченный генерал-полковник Валерий Бояринев из ФСИН. Рано или поздно ответят все.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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