После победы так жить нельзя

Так как украинцы выживали и существовали на протяжении 33 лет независимости, дальше так жить нельзя.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрмияInform

Не существует такой проблемы, которую не способны изобрести и принять украинские законодатели в Раде и чиновники в Кабмине. Потом все спрашивают: почему в Украине не выполняются законы и не действуют постановления правительства. Потому что глупости в наших пенатах, промотивированное и легко управляемое стадо (коллективный орган), быстро принимает.

Но они компенсируют это тем, что отсутствует дисциплина в выполнении законов и постановлений. Что спасает Украину от сепсиса государственнического бессмыслия и произвола.

Страна хронически этим болеет. Обострение проявляется, когда Украина превращается в сплошной Майдан. Почему украинцы способны проводить майданы народной победы, но не способны управлять жизнью страны после Майдана и живет все время недостойной жизнью нищих?

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Так как украинцы выживали и существовали на протяжении 33 лет независимости, дальше так жить нельзя. Где, в каком городе наше общество дает недостаток, что украинцы ходят (точнее, их водят руководители) по кругу манежа драмы и трагедии жизни?

Почему всегда Украина и ее народ не имеют перспектив? Это отдельные большие вопросы, ответ на которые надо хорошо осознать каждому гражданину. Тогда майдан сцены будет жить согласно требованиям и программе общего майдана. Более того... На сцене майдана окажутся только те актеры, которых выдвинет общий майдан. Потому что в нашей традиции на сцене всегда оказываются проходимцы-самовыдвиженцы. Которые оказываясь в креслах руководителей страны обо всем забывают. Не помнят своих программ и обещаний. Потому что целиком и полностью посвящают себя священной коррупции.

Народ должен совершать революции исключительно, когда он знает зачем... Что именно и как он желает изменить, какими должны быть следующие шаги общества, начиная с утра второго дня после Победы Майдана.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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