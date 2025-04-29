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После 9 мая для Путина ситуация резко изменится

Алексей Копытько
29 апреля 2025, 08:10
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К подозрениям в недееспособности подстрекают заявления, что США готовы выйти из процесса достижения мира.
Путин, Искандер
Путин и война в Украине / колаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Лавров. Рубио. Давление большое, хороших новостей недостаточно, объяснима бурная реакция сограждан на любой позитивный сигнал. Особенно – от Трампа. Который завтра может написать противоположное.

Надо делать какие-то зарубки, чтоб совсем не укачало. Потому что надежда – вещь обоюдоострая. Она спасает, но может лишить иммунитета.

Как по мне, ось мировой политики сейчас проходит через поиск ответа на вопрос: наш гегемонушка – он так видит мир или он недееспособен?

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Если он немного экстравагантен в своих целях и практиках их достижения – это дело житейское. С этим можно работать. А вот если он чудит, ставит цели, тужится, но не может их достичь – это совсем другое.

К подозрениям в недееспособности подстрекают заявления, что США готовы выйти из процесса достижения мира. Ибо на столе остались две опции: подтолкнуть Путина к разумным договорённостям либо выходить из переговоров. Т.к., Украина достаточно трезво и конструктивно обозначила пределы политических компромиссов.

Без военных результатов (которых у Путина нет) объяснить ухудшение позиций Украины нельзя, это будет явная несправедливость и потворство агрессору. Чтобы оперативно помочь Путину в достижении соответствующих военных результатов, США должны как минимум согласиться с массовыми убийствами украинских детей в тылу (чего Трамп не хочет) и ввести против Украины эмбарго. Т.е., не просто остановить своё, а заблокировать поставки всего военного и всех грузов двойного назначения (чего требует Путин для "прекращения огня").

Существует ряд конспирологических теорий, поясняющих, зачем Путин нужен Трампу (торпедирование глобалистов в НАТО и ЕС, Гренландия, клинч с Китаем, личная нажива и т.д.), почему Трамп избегает давно назревшего "мира через силу", к которому надо понудить Москву.

Однако все эти теории не могут игнорировать факт: подозрение гегемона в недееспособности обнуляет все глобальные замыслы.

Когда возникают сомнения, мгновенно запускается процесс миллиарда внешних порезов и внутренних кровотечений. Технически невозможно спроецировать силу везде. Невозможно пальцами передавить всех болезнетворных микробов. Нужен иной подход, требующий не только материальных ресурсов, но и ВРЕМЕНИ. Это труд поколений.

Путин уже явно показал, что совсем не против выставить Трампа недееспособным. Пока без прямого конфликта, но вектор этот.

Вашингтон даёт поводы для шпилек, попадая в нелепые ситуации. Местами это превращается в какой-то водевиль.

При этом в руках эксцентричного дедушки остаются сотни военных баз по миру, крупнейшая космическая группировка, эпический морской и воздушный флот, а также множество других полезных девайсов (в экономике, технологиях, политике и др.).

И внутри, и за пределами США подвешен вопрос – если дедушка решит, он-таки сможет применить эту махину? Махина его послушает? Может он кого-то обратить пусть не в ядерный, но хоть в какой-то пепел?

Опасность положения в том, что образуется воронка, втягивающая любой негатив с интерпретацией "это потому, что США не справились". Взорвался порт в Иране – потому что Израиль справился, а США – нет. Схлестнулись Индия с Пакистаном – потому что Вашингтон никто в грош не ставит. Хотя это может быть вообще никак не связано. Написал Трамп Путину, "Владимир, СТОП!", а тот продолжает убивать гражданских, как ни в чём не бывало. И т.д.

Моя гипотеза в том, что до 9 мая сохраняется возможность как минимум краткосрочной деэскалации, полного или частичного (секторального) прекращения огня. У Трампа есть необходимость и пока есть силы это обеспечить. Путину требуется спокойствие на 9 мая, и нет барьеров проявить гибкость (ракеты всё равно копить три недели, в Курске "победа"). Т.е., возможно нечто, обставленное как явный дипломатический прогресс.

А вот после 9 мая для Путина ситуация изменится аж до сентября (второй этап празднования – на Востоке). Он может терпеть. Риски эскалации взлетают.

Если в это окно возможностей не успеют, дальше Америке не только в Украине будет сложнее…

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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