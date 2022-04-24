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Послание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для России

Виктор Шендерович

российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий

24 апреля 2022, 18:07

Россияне не понимают, что им непременно прилетит в ответ, к их трехмесячной девочке, ровеснице Киры, убитой в Одессе при обстреле российскими ракетами.

Россия будет лежать ничком, вконец ухайдоканная войной
Украина выживет в страшной войне с Россией и ничего не забудет / ГСЧС

Послание к идиотам. И я не про моральные категории – давно проехали эту остановку без остановки. Я про элементарные, на крепкую троечку хотя бы, знания по предмету история и инстинкт самосохранения, соответственно.

Скажите, дорогие россияне – обращаюсь к тем из вас, кому в радость "спецоперация на Украине", – вам действительно не приходит в голову, что через какое-то время может прилететь вам?

Вот в буквальном смысле, снарядом.

Нет?

А что так?

Вы не проходили в школе про "кто к нам с мечом придет"? Вы болели в этот день? Или полагаете, что это историческое наблюдение относится только к тевтонам, а народ-богоносец может себе позволить?

Кто вам это сказал?

Спойлер: вас обманули.

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Прилетит непременно. Может быть, не к вам (что было бы как раз справедливо), а к вашим детям или внукам. К вашей трехмесячной девочке, ровеснице девочки Киры, убитой вчера в Одессе при обстреле российскими ракетами.

Нет? Этого не может быть?

Почему?

Путин не допустит?

Так не будет к тому времени никакого Путина. Ну, или будет – в бункере, под порошком или капельницей напоследок, какая разница. И будет лежащая ничком, вконец ухайдоканная войной страна, с которой он слился когда-то в старческом экстазе, предварительно растлив болтовней о ее мнимой красоте и величии.

И будет Украина, под завязку вооруженная Западом (спасибо тому же Путину), выжившая в страшной войне, восстановленная на ваши деньги (как на ваши деньги ее уничтожали), поднявшаяся в полный рост – и ничего не забывшая.

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Или вам кажется, что после рек украинской крови, пролитых по вашей милости и под ваше радостное улюлюканье, там не найдется желающих восстановить симметрию? Что вот это все сойдет вам с рук, и жизнь продолжится как ни в чем не бывало?

Или – что за ваших детей и внуков кто-нибудь заступится?

Заступится, ага. Мировое сообщество выразит озабоченность. Мировое сообщество, оно такое.

Гниение, кровь и позор – почти неизбежная теперь перспектива для России (или того, что останется на ее территории через какое-то время). Это входило в ваши планы? Нет? Скажите: а когда проходили распад Римской империи, вы тоже болели? Справку от родителей принесите и привет им передавайте.

И начинайте ждать.

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Ах, вы ничего не знали? Вот прямо совсем-совсем ничего – ни про Бучу, ни про Мариуполь, ни про расстрелянных краматорских беженцев? Ах, вы верили Андреевой и Соловьеву? Ну, это совсем другое дело, конечно. Расскажете в час икс прилетевшему маятнику...

Вы идиоты, дорогие россияне, любители буквы Z, вот что я хочу вам сказать.

Соучастники ужасного преступления – это само собой, но какие же вы идиоты!

Виктор Шендерович, писатель, журналист, публицист

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война в Украине Одесса Владимир Путин вторжение России Виктор Шендерович Россия
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