Посадят ли китайцы нас за стол переговоров с Путиным

Никакой заморозки войны эти переговоры провести тоже не могут, потому что они касаются глобальной безопасности поствоенного мира.

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Подготовка к переговорному процессу в Украине началась / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Китай пытается предложить свою собственную повестку дня для глобальных процессов. Война в Украине - это один из больших кейсов, к которым Китай хочет быть приобщенным. Очевидно, что от хода этой войны зависит много процессов в самом Китае и его позиционирование в мире. Он видит эту войну как длительный конфликт малой интенсивности, который не грозит превратиться в глобальную опасность и тем самым ослабляет Россию и Запад. Потому что война малой интенсивности - это фактически кровопускание Запада и России, из-за чего Россия тогда становится ближе к Пекину и способна соглашаться на все прихоти Поднебесной, а Запад становится более договороспособным в экономических, политических вопросах и менее озабочен, например, судьбой Тайваня.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Конечно, во всей этой схеме Китай должен был выступить в роли медиатора, и он это сделал, предлагая свой план урегулирования. Однако после визита в Москву у Си Цзиньпина не было достаточно аргументов для предметного разговора с Зеленским, потому что сухой остаток этого визита для Украины был небольшим. Поэтому была взята пауза. Кроме того, состоялся визит в Украину премьер-министра Японии, и в этом контексте для телефонных разговоров Си Цзиньпина с Зеленским (тем более, что Китай предпочел бы, чтобы они были не слишком прозрачны, то есть чтобы в них не озвучивались основные позиционные вещи) сложились неблагоприятные обстоятельства.

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Позже произошло еще одно неожиданное обстоятельство - заявление посла Китая во Франции, которое вызвало шквальную негативную реакцию среди политиков, министров, государственных деятелей на Западе. Как минимум, посол наговорил на persona non grata в Украине. Соответственно, Пекину нельзя было молчать, и этим телефонным разговором Си Цзиньпин работал у себя министром иностранных дел, дезавуируя заявление посла во Франции. Потому что после таких заявлений нельзя быть модератором переговорного процесса между РФ и Украиной. Это не посредническая функция, когда страна отрицает суверенитет стороны конфликта. А посол как раз поставил под сомнение субъектность и суверенность Украины как республики бывшей СССР.

Понятно, что это не могло не влиять на общий фон украино-китайских переговоров. Поэтому если бы не было бы этого заявления посла, Китай, возможно, еще бы некоторое время потянул бы со звонком, но все же разговор состоялся. Я не думаю, что президент Китая в восторге от тезисов и вопросов, которые озвучил Зеленский. Потому что и в кулуарах вокруг этого разговора много слухов, но большинство сходится на позиции, что Зеленский озвучил предметные вопросы о том, что означают голосования Китая в Генассамблее ООН, почему Китай не называет войну войной. Если он выступает за территориальную целостность, то почему он не осуждает аннексии территорий, почему китайские запчасти имеются в российских военных дронах и много других неудобных вопросов для Китая. Поговаривают, что Зеленский их задал. Ранее я предлагал украинскому делать переговоры с Китаем максимально публичными, то есть чтобы эти вопросы прозвучали открыто и побудили Пекин к такому же публичному ответу, не скрываясь за политесом и расплывчатыми формулировками.

Переговоры состоялись, но я не думаю, что стороны достигли конкретного результата за исключением того, что в Украину прилетает спецпредставитель Си Цзиньпина по вопросам Евразии. Это бывший посол Китая в РФ, который понимает механику функционирования российской власти и имеет большой багаж личных контактов с российскими чиновниками. Ему не нужны посредники для того, чтобы позвонить, скажем, Патрушеву, Мишустину или еще кому-то. Соответственно, этого тяжеловеса китайской дипломатии можно сравнить с Куртом Волкером для американцев в свое время. Ему уже приписали то, что он будет вести пророссийскую линию, но, по-моему, это чушь. Потому что я бы подозревал не столько в пророссийскости, сколько в работе на китайские спецслужбы. Он будет отстаивать позицию Китая, которая заключается в попытке ослабить Россию и Запад, что позволило бы Китаю привлекать их к своим полям влияния и получать выгодные для своих национальных интересов позиции. Это - довольно эгоистичная позиция несмотря на то, что Китай заявляет о единстве человечества и угрозе для человечества от ядерной эскалации. И проявляется эта позиция в так называемом нейтралитете, а на самом деле подыгрыванию агрессору, потому что война ведется в Украине и не в украинских национальных интересах толерования агрессии со стороны России – этот вопрос должен быть решен вместе с освобождением украинских территорий.

Но этот звонок - признак, что подготовка к переговорному процессу началась. Это еще не переговоры, потому что Украина не может входить в какой-то предметный разговор с Китаем, исходя из их 12 пунктов плана урегулирования "кризиса" в Украине (да и вообще, пока от официальных представителей Китая раздается слово "кризис"). Но мы подходим к определению модальности переговорного процесса. Пока мы не говорим о четких датах встреч, а лишь о механике возможного переговорного процесса и кейсов, которые будут обсуждать в течение него. Возможно, даже новая зерновая сделка с участием Китая, поскольку ряд стран в Африке или на Ближнем Востоке, нуждающихся в продовольствии, находятся под влиянием Китая. Поэтому я не исключаю, что Китай проявит больше активности в зерновом соглашении 2.0. Также это могут быть вопросы гуманитарного плана – мы уже услышали заявление ГУР Украины о приближении к обмену "всех на всех". И это было бы значительным достижением, но здесь существует опасность, что вместе с гуманитарным кейсом Украине навяжут определенные обязательства, которые мы должны выполнить вроде прекращения наступления или уменьшения активности дипломатии в отношении санкционных ограничений России, усиления личного давления на Путина. Но здесь Украина не может брать на себя никаких обязательств, и на Банковой, думаю, это также понимают.

Это только начало процесса, поэтому теперь обществу надо следить за руками. Никакой заморозки войны эти переговоры провести тоже не могут, потому что они касаются глобальной безопасности поствоенного мира, а именно вопроса предотвращения использования ядерного оружия в военных целях. То есть вооружения, сдерживания, контроля и т.д., а также функционирования ядерных объектов, потому что один из таких украинских объектов находится в оккупации. Именно эти вопросы и будут в фокусе будущего переговорного процесса с Китаем.

Но быстрым этот процесс не будет. И если кто-то думает, что осенью, после контрнаступления ВСУ, китайцы посадят нас за стол переговоров с Путиным, то такого не будет. По крайней мере, не только Китай будет участвовать в этих крупных переговорах.

Виталий Кулик, специально для Главреда