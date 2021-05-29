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Порошенко позволяет себе больше, чем любой другой политик

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

29 мая 2021, 08:30

Пятый президент понимает, что ему ничего не угрожает, а потому он может позволить себе не являться на допросы.

Петр Порошенко
Петр Порошенко на Донбассе / Facebook Петра Порошенко

Саму поездку Порошенко на Донбасс и то, что он привозил бойцам клубнику я бы не критиковал, потому что в пиаре критикуют только тех политиков, которые кому-то не нравятся.

Другое дело, что своей поездкой он фактически прикрылся от очередной неявки на допрос в СБУ. То есть здесь благим делом прикрывают нежелание подчиняться закону.

Очевидно, что любой гражданин, который бы не явился на допрос в СБУ, Генпрокуратуру, МВД мог бы ожидать каких-то санкций. То есть Порошенко понимает, что ему ничего не угрожает, а потому он может позволить себе не являться на допросы.

Тем более что дела, открытые в отношении Порошенко не выглядят такими, которые открыты для достижения результата. Такое впечатление, что между властью и Порошенко на самом деле существует тайная договоренность и фактически идет игра в поддавки. То есть для общества создают иллюзию о том, что против Порошенко открываются дела (а учитывая то, что у Порошенко такой заоблачный антирейтинг, это многим нравится). В то же время, все эти дела вскоре либо закрываются, либо не имеют реальной судебной перспективы - то ли они открыты при обстоятельствах, которые нельзя доказать, то ли намеренно разваливаются самими силовыми ведомствами.
Эти договоренности могут быть обусловлены несколькими факторами.

Первый - влияние Порошенко на улицу. В свое время, в первый год президентства Зеленского, активно распространялись информация о финансировании структурами, приближенными к Порошенко, уличных акций протеста. Власть они беспокоили и она их откровенно боялась. Поэтому одной из договоренностей могло быть сдерживание финансирования.

Второй - время от времени мы видим, что за власть голосуют те или иные фракции. И это может быть не только условно дружественные группы "Доверия" и "За будущее", но и "Голос", "Батькивщина", ОПЗЖ, а иногда даже и ЕС (как в случае с рынком земли).

Читайте такжеУ Порошенко резко ответили Зеленскому на "приговор" и разразились обвинениемТретий - отношения Порошенко с Западом. Некоторые из западных политиков могут быть незаинтересованными в реальных уголовных процессах в отношении Петра Алексеевича, которые были бы доведены до логического завершения.

Четвертый - общие экономические интересы. Как у Порошенко экономическое обогащение было одним из его интересов во время его пребывания во власти, так и постепенно на этот участок входят и представители если не высшего эшелона власти, то, по крайней мере, ее среднего звена.

Пятый - коррупциогенность всего украинского политикума. Ведь в условиях посадки топ-политика, информация может касаться сферы чиновников, других политиков, бизнесменов и тому подобного. То есть в данном случае может быть незаинтересованность всего украинского политикума и государственного аппарата.

И Порошенко это тоже понимает, потому и позволяет себе больше, чем себе могут позволить не только обычные граждане, но и другие политики.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

Петр Порошенко новости Украины
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