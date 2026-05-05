"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"

Почему несправедливость в тылу и социальная пропасть представляют для Украины большую угрозу, чем ситуация на фронте.

Действия ТЦК могут стать триггером социального недовольства в Украине, считает Друзенко

На фоне изнурительной позиционной войны в Украине все громче звучат предупреждения об уязвимости внутреннего фронта. В центре внимания — критическое накопление социальных противоречий, демографический кризис и риски прекращения западной финансовой поддержки, что в совокупности создает угрозу внутреннего взрыва. Геннадий Друзенко, ветеран ПДМШ и юрист, чей опыт позволяет трезво оценивать как потребности передовой, так и состояние государственных институтов, анализирует опасные параллели с историей прошлого века. Автор объясняет, почему несправедливость в тылу и системные ошибки в мобилизации опаснее вражеского оружия. Подробнее о рисках "израилизации" конфликта и сценариях будущего — в материале.

А каждый день, неделя, месяц позиционной войны — это не столько угроза стратегических изменений на фронте, сколько — катастрофического взрыва системы изнутри.

Итак, договорились: я поставлю диагноз, то есть предупрежу о самом опасном сценарии, который может ждать нас уже в обозримом будущем?

Самая большая опасность длительных войн (часто их также называют "войнами на истощение") не на фронте, а в тылу. К примеру, Германская империя времен Первой мировой не потеряла ни сантиметра собственной территории в течение 4-х лет ужасной бойни, но проиграла войну из-за революционного взрыва изнутри. Который превратил кайзерскую империю в Веймарскую республику. С Российской, Османской и Австро-Венгерской империями случилось то же самое, хотя в течение войны они — в отличие от Германской империи — теряли и отвоевывали собственные территории. Французская и Британская империи были в шаге от катастрофы…

Вторая мировая, напротив: благодаря своей динамичности завершилась победами на фронте, а не революциями в тылу. И революционные изменения уже проходили под присмотром хорошо организованных оккупационных войск, а не неуправляемых революционных отрядов.

В последнее время мы радуемся ощутимому изменению настроений в российском обществе. Эмиграционно-оппозиционная Meduza даже опубликовала программную статью ""В стране изменился состав воздуха" Россияне, кажется, еще никогда не были так сильно недовольны властью". И правильно радуемся. У нас есть все основания злорадствовать. Но…

Но всегда перспективнее смотреть (диагностировать и лечить) болезни собственного общества, чем злорадствовать над проблемами врага. А украинское общество не менее больно, чем российское. На самом деле даже больше.

Демографическая катастрофа: за 35 лет независимости мы потеряли в процентном отношении (минимум 40%) больше людей, чем любая другая страна в мире.

Несмотря на войну, невероятный героизм украинского народа и западную помощь, мы так и не создали эффективное государство: оно до сих пор работает прежде всего как инкассаторская машина в интересах тех, кто у власти. Но в отличие от россиян, большая часть украденных в Украине средств инвестируется/тратится за рубежом. Поэтому и самая дорогая недвижимость на Лазурном берегу сейчас принадлежит не российскому, а украинскому олигарху.

Мы теряем союзников. Для Америки Трампа Украина превратилась в чемодан без ручки, который он рад отдать хоть Брюсселю, хоть Москве. С Китаем мы так и не стали союзниками, хотя он давно стал нашим основным торговым партнером. Даже с ЕС, последним геополитическим партнером Украины, все не так просто. Из наших непосредственных соседей на самом деле добрососедские отношения пока остались только с Румынией.

Ну и "сытая война", как я ее называю, похоже, подходит к концу. Кредит в €90 млрд от ЕС – вероятно, последнее крупное вливание в украинскую экономику извне. Если мы успеем его полностью получить, конечно. Пророчества Питера Зейгана из его бестселлера "Конец света — это только начало" начинают сбываться прямо на глазах. И Ормузский кризис — это только начало. Европа могла процветать в глобальном мире под зонтиком безопасности США и благодаря дешевой рабочей силе, ресурсам и энергоносителям. Конец глобального мира, который происходит на наших глазах, будет подталкивать старушку (и прежде всего ее ядро – Германию) к новому браку из расчета с Россией, у которой есть почти все (кроме технологий), чего Европе не хватает для счастья, то есть неторопливой и безбедной жизни состоятельной пенсионерки.

А как только в Украину прекратится приток западной помощи, у нас появится шанс почувствовать, как воевала "армия без государства", которую мы так прославляем последние 10+ лет. И "европейский талибан" (или, если угодно, "европейские хуситы", которые оказались самыми искусными дронщиками Ближнего Востока) перестанет быть оскорбительной метафорой. Потому что украинская государственная машина будет ехать только до тех пор, пока в нее заливают европейское финансовое топливо. К сожалению. Не верите — представьте, что станет с армией, а особенно с "силовиками", если им вдруг перестанут платить зарплату…

Но даже несмотря на беспрецедентную западную помощь на протяжении лет большой войны, Украина остается страной контрастов. Новейшие нувориши, которые сказочно разбогатели на войне, и беженцы (ВПС), которым негде жить. Военкомы и руководители (руководительницы) ВЛК, которые скупают элитную недвижимость в Испании и держат миллионы долларов наличными, и обычные солдаты с зарплатой 20-30 тыс. грн., которые вынуждены собирать с миру по нитке буквально на все. Генералы, которых ВЛК без проблем списывают с военной службы по состоянию здоровья на безбедную пенсию или дипломатическую службу, и солдаты-инвалиды, которые чудом выжили в окопах, но не могут демобилизоваться…

Украинское общество сейчас гораздо больше напоминает пороховую бочку, чем сплоченную нацию образца весны 2022 года. И детонатором, который вызовет взрыв этой гремучей смеси, может стать произвол ТЦК.

Когда-то во времена "малой войны" я шутил, что единственное, что объединяет нас и "сепаров", — это нелюбовь (мягко говоря) к ОБСЕ. Высокомерные, в бронированных машинах, со сказочными зарплатами, которые платили неизвестно за что, они мешали и нам, и сепарам воевать за свою правду. А накануне большой войны мгновенно испарились, словно роса на солнце. Так вот, сейчас фронт и тыл объединяет, скажу очень деликатно, нелюбовь к ТЦК.

Фронтовики ненавидят военкомов по двум причинам: 1) те, кто еще хочет воевать, – за весь мусор, который ТЦК гребут на улицах и запихивают в армию (наркоманов, алкашей, больных, сумасшедших, эпилептиков и т. д.), 2) те, кто воевать не хочет, – за то, что их (часто совершенно произвольно и с максимальным унижением) отправили воевать. А в тылу их ненавидят как угрозу, которая может покалечить или отправить умирать с гораздо большей вероятностью, чем вражеская ракета или "Шахед".

И вот этот "запал" рано или поздно взорвется. К сожалению, скорее рано, чем поздно. И дай Бог, чтобы к тому времени в России началась смута (плохой вариант, потому что исторически российские "смуты" всегда приводили к украинской руине) или завершилась война.

Потому что нам не хватает птичек.

Потому что бесконечная война, которая почти наверняка завершится социальным взрывом, – худший вариант из всех возможных. Впрочем, взрывоопасная смесь социальных разрывов и дисбалансов в Украине уже создана, запал (в виде произвола ТЦК) в нее вставлен. А значит, остается делать пожертвования и молиться, чтобы война закончилась раньше, чем взорвется.

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко – украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

