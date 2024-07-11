Поражение в информационной войне предшествует поражению в войне

Путин стреляет по больным раком детям, и куча топ блогеров пишут "прекратите войну".

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Последствия обстрела Охматдета / Фото: Telegram

Я уже 100500 раз писал как мы в сухую проигрываем информационную войну на своей территории. К сожалению, всем, кто принимает решения абсолютно безразлично.

Тем временем путин стреляет по больным раком детям, и куча топ блогеров пишут "прекратите войну". И поддержать их приходят тысячи таких же. И ни одному из них не приходит в голову, что договориться с людоедом, который убивает детей - невозможно. Но в соцсетях нации, которая истекает кровью и сотни тысяч ее воинов бьются на фронте - трендом становится прекратите войну.

видео дня

За последние месяцы очень много моих знакомых и друзей мобилизовались. Спокойно без кипиша получили повестку, пошли в тцк, и поехали в учебный центр. Вы видели об этом новости? Тренды? Нет. За то каждый день в топе истории каких-то уклонистов. В трендах нытье о где мои права, хочу жить заграницей.

Вам любой командир скажет, что моральный дух подразделения является основой успешного выполнения задач. Так вот, мы свой моральный дух активно проигрываем. А потом удивляемся, что фронт трещит, волонтеры опускают руки и блогеры гонят пургу в стиле "прекратите войну".

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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