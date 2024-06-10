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Поражение, которого боится Путин

Игорь Эйдман
10 июня 2024, 19:10
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С самого начала Путин обещал правящей элите и населению, что им война ничем не угрожает - так фоном идет по телевизору.
Путин, Крым,
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот з YouTube, deepstatemap

Путин в очередной раз клянется и божится, что мобилизации не будет. По нему видно, что он действительно страшно не хочет проводить новую волну мобилизации и надеется ее избежать.

Объявить о мобилизации для него означает расписаться в собственной слабости и неудаче. Этого он боится больше всего. А еще он боится перехода к тотальной войне. Мобилизованной нации нужен пассионарный, харизматичный, смелый вождь, мотивирующий на самопожертвование. А Путин - старый, ленивый соплежуй, трусливый и нерешительный сибарит. Он понимает, что не справится с новой ролью. И тогда верхушка может призвать другого лидера, который так или иначе сможет закончить зашедшую в тупик войну.

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С самого начала Путин обещал правящей элите и населению, что им война ничем не угрожает - так фоном идет по телевизору. Первая волна мобилизации сильно тряхнула стабильность режим. Вторая - для него будет еще опаснее. Ее уже не спишешь на временные проблемы начала войны.

Победить теми силами, которыми ведет войну, Путин очевидно не может. А вести тотальную войну он, как я писал выше, ментально не в состоянии. Поэтому он надеется на русское авось - авось как-то само рассосется: Запад откажется от поддержки Украины или украинцы сами запросят о пощаде. Однако ничего этого не будет. И чем дальше, тем это очевиднее.

Многие спрашивают: каким будет поражение Путина, реально ли оно в принципе? А оно может быть совсем не за горами. Неизбежное вынужденное решение о мобилизации - уже его поражение. Оно может стать началом распада режима.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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