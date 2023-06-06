Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные времена

Или варлорды, или КНДР, или просто какой неконтролируемый крах.

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На России "все очень хорошо развивается" / Коллаж: Главред, фото: Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот

Что будет с Россией после войны? Есть у меня гипотеза. Первое слово, которое пришло мне в голову, когда я увидел видео как бойцы "Вагнера" взяли в плен командира 72 бригады ВС РФ и заставили его (после очевидного избиения) извиняться перед "вагнеровцами" - дацзюн.

Так кто же такие дуцзюни? Так называли китайских военных, командовавших армиями наемников и "мобилизованных" китайцев в период первого этапа гражданской войны в Китае. В целом, в западной историографии и публицистике их чаще всего называют просто варлордами (warlord). И это очень точное определение.

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После революции 1911 года Китай пережил несколько циклов кризиса, в том числе попытку восстановления монархии генералом Юань Шикаем, затем Сунь Ятсен пытался собрать Китай в подобие республики, но региональные и военные элиты (или просто лидеры милитаризованных банд) брали крупные куски Китая, ключевые экономические пункты и логистические узлы под свой контроль.

Наибольшего разгула власть варлордов приобрела с 1915 до 1928, когда большую часть территории Китая контролировали чжулийская (север), фэнтянская (северо-восток), аньфуистская (центр), гуансийская и юньнайская (юг) группировка. Причем внешние силы поддерживали разные стороны конфликта. Великобритания и США поддерживали чжулийцев, а Советская Россия поддерживала Сунь Ятсена, Чан Кайши (ага) и Гоминьдан в целом, который обосновался тогда в Гуанчжоу и не признавал "Пекинский президентов".

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Что из себя представляли армии дуцзюнов? Наемников или насильственно набранных в армии крестьян или каторжан (Вагнер, привет). А у китайцев еще издавна до принудительного найма в армию действует формула "хорошее железо не используют на гвозди, а хороших сыновей не отдают в армию". Это, кстати, о реальной легитимности государственных институтов того времени многое говорит. Короче, эти армии представляли собой слабо мотивированные толпы грабителей, которые при первом случае чем дальше тем больше либо убегали и становились дезертирами, либо просто грабили и так уже ограбленную страну.

К 1928 году Сунь Ятсену, а после его смерти Чан Кайши сумели постепенно объединить Китай под властью Гоминьдана, но уже в 30-х годах появилось новое поколение генералов, поднимавших восстание против центрального правительства, затем началось вторжение Японии и новая волна Гражданской войны. В конце концов, континентальный Китай объединился в единое государство через 35 лет после начала эпохи варлордов. Полностью разоренной и обескровленной к тому времени страной.

Почему именно я о них вспомнил? Ибо то, что в последние месяцы происходит с русской армией, с русскими элитами, то, как быстро и бодро в российских силах вторжения проявляется фракционность и конкуренция, тем более это все напоминает гниение Китая накануне Синьхайской революции. Правда, без Сунь Ятсена и широкого демократического движения. А прямо с возможным переходом к стадии специфической анархии.

Относительно того, что будет с Россией после поражения существует обоснованная система сомнений. Режим может сохраниться и в России на неопределенное время установится своя местная КНДР с режимом "русского чучхе". Россия может посыпаться и мы увидим "парад суверенитетов" местных элит. Или может произойти определенная демократизация и нормализация. Последний вариант вероятен как высадка армии марсиан под Бахмут, но вариант "КНДР" и "суверенитетов" вполне можно рассматривать как правдоподобные.

Но вот вариант с "сутками варлордов" мне кажется едва ли не наиболее реалистичным. Во-первых, российские силовые структуры очень специфически устроены и очень клановые по своей сути. ФСБ, армия, федеральная служба охраны (личная гвардия Путина). Собственные армии есть не только у Пригожина и Кадырова, ими постепенно обрастают ресурсные государственные корпорации (да и частные), региональные элиты и чем дальше идет война, тем больше оружия будет оседать в тылу у окружения нужных людей.

Короче, все очень хорошо развивается. Порадуемся за русских, их ждут офигенно интересные времена. Или варлорды, или КНДР, или просто какой неконтролируемый крах. Нам будет тяжело, да. Но вот им - пздц.

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