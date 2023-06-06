УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные времена

Юрий Богданов
6 июня 2023, 06:18
35
Или варлорды, или КНДР, или просто какой неконтролируемый крах.
Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные времена
На России "все очень хорошо развивается" / Коллаж: Главред, фото: Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот

Что будет с Россией после войны? Есть у меня гипотеза. Первое слово, которое пришло мне в голову, когда я увидел видео как бойцы "Вагнера" взяли в плен командира 72 бригады ВС РФ и заставили его (после очевидного избиения) извиняться перед "вагнеровцами" - дацзюн.

Так кто же такие дуцзюни? Так называли китайских военных, командовавших армиями наемников и "мобилизованных" китайцев в период первого этапа гражданской войны в Китае. В целом, в западной историографии и публицистике их чаще всего называют просто варлордами (warlord). И это очень точное определение.

видео дня

После революции 1911 года Китай пережил несколько циклов кризиса, в том числе попытку восстановления монархии генералом Юань Шикаем, затем Сунь Ятсен пытался собрать Китай в подобие республики, но региональные и военные элиты (или просто лидеры милитаризованных банд) брали крупные куски Китая, ключевые экономические пункты и логистические узлы под свой контроль.

Наибольшего разгула власть варлордов приобрела с 1915 до 1928, когда большую часть территории Китая контролировали чжулийская (север), фэнтянская (северо-восток), аньфуистская (центр), гуансийская и юньнайская (юг) группировка. Причем внешние силы поддерживали разные стороны конфликта. Великобритания и США поддерживали чжулийцев, а Советская Россия поддерживала Сунь Ятсена, Чан Кайши (ага) и Гоминьдан в целом, который обосновался тогда в Гуанчжоу и не признавал "Пекинский президентов".

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Что из себя представляли армии дуцзюнов? Наемников или насильственно набранных в армии крестьян или каторжан (Вагнер, привет). А у китайцев еще издавна до принудительного найма в армию действует формула "хорошее железо не используют на гвозди, а хороших сыновей не отдают в армию". Это, кстати, о реальной легитимности государственных институтов того времени многое говорит. Короче, эти армии представляли собой слабо мотивированные толпы грабителей, которые при первом случае чем дальше тем больше либо убегали и становились дезертирами, либо просто грабили и так уже ограбленную страну.

К 1928 году Сунь Ятсену, а после его смерти Чан Кайши сумели постепенно объединить Китай под властью Гоминьдана, но уже в 30-х годах появилось новое поколение генералов, поднимавших восстание против центрального правительства, затем началось вторжение Японии и новая волна Гражданской войны. В конце концов, континентальный Китай объединился в единое государство через 35 лет после начала эпохи варлордов. Полностью разоренной и обескровленной к тому времени страной.

Почему именно я о них вспомнил? Ибо то, что в последние месяцы происходит с русской армией, с русскими элитами, то, как быстро и бодро в российских силах вторжения проявляется фракционность и конкуренция, тем более это все напоминает гниение Китая накануне Синьхайской революции. Правда, без Сунь Ятсена и широкого демократического движения. А прямо с возможным переходом к стадии специфической анархии.

Относительно того, что будет с Россией после поражения существует обоснованная система сомнений. Режим может сохраниться и в России на неопределенное время установится своя местная КНДР с режимом "русского чучхе". Россия может посыпаться и мы увидим "парад суверенитетов" местных элит. Или может произойти определенная демократизация и нормализация. Последний вариант вероятен как высадка армии марсиан под Бахмут, но вариант "КНДР" и "суверенитетов" вполне можно рассматривать как правдоподобные.

Но вот вариант с "сутками варлордов" мне кажется едва ли не наиболее реалистичным. Во-первых, российские силовые структуры очень специфически устроены и очень клановые по своей сути. ФСБ, армия, федеральная служба охраны (личная гвардия Путина). Собственные армии есть не только у Пригожина и Кадырова, ими постепенно обрастают ресурсные государственные корпорации (да и частные), региональные элиты и чем дальше идет война, тем больше оружия будет оседать в тылу у окружения нужных людей.

Короче, все очень хорошо развивается. Порадуемся за русских, их ждут офигенно интересные времена. Или варлорды, или КНДР, или просто какой неконтролируемый крах. Нам будет тяжело, да. Но вот им - пздц.

Источник

новости России Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

21:55 Украина
Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"

20:56 Синоптик
ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - Маляр

ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - Маляр

20:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:18

Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные времена

05:58

Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд

05:30

Что делать, если кот бегает по ночам: простые способы, как угомонить питомца

04:30

Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии

04:00

Какой сегодня праздник 6 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:15

Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные

02:42

Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

01:35

Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по КиевуВидео

00:51

6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дняВидео

Реклама
00:05

108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия

05 июня, понедельник
23:36

Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку

23:18

Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфорииВидео

23:09

Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делатьВидео

22:46

"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на водеВидео

22:36

Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - ИгнатВидео

22:16

Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздухаВидео

21:58

Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовницмнение

21:55

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУВидео

21:44

В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением

20:56

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"Видео

Реклама
20:55

"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФВидео

20:47

Уверены в освобождении Донетчины: аграрии Михаил Андруник и Владимир Иванков готовятся сеять озимые уже осенью актуально

20:47

В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

20:36

ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - МалярВидео

19:56

Еще один королевский малыш: принцесса Евгения родила второго ребенка

19:30

"Гарний вид із вікна" – неправильно: Авраменко рассказал, где ошибкаВидео

18:53

Федосеева-Шукшина в реанимации - актрису разбил инсульт

18:53

Россиянка позорно проиграла Свитолиной и показала кулак: в РФ разгорелся скандал из-за украинкиВидео

17:52

"Очень хорошо подготовились": генерал Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлениюВидео

17:48

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл детали романа с известной актрисой

17:45

Легион Свобода России предложил Пригожину обменять пленных: главарь боевиков ответилВидео

17:40

Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для УкраиныВидео

17:27

ВСУ перешли в контрнаступление на фронте: Маляр назвала эпицентр боевВидео

17:09

Будет безумный урожай: чем подкормить морковь, чтобы она была большойВидео

17:08

"Слезы - это не слабость": Усик неожиданно взял и поддержал Ломаченко

16:48

Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире

16:48

В РФ транслировали тревожное обращение Путина: россиян охватила безумная паникаВидео

16:32

Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой внизВидео

16:23

Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответомВидео

16:06

Как сделать идеальный фарш из индейки: феерические секреты от мишленовских поваровВидео

Реклама
15:48

IT-предприниматель получил благодарность от ГУР и "Азова" за поддержку Сил обороны Украины актуально

15:47

5 признаков того, что собака на вас обиделасьВидео

15:40

Иван Лукьянчук досье

14:59

Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть

14:50

Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напиткаВидео

14:30

Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на БелгородщинеВидео

14:18

Лишь гении найдут кота среди дров за 10 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

13:50

"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

13:41

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNNВидео

13:22

Испортятся сами и сломают технику: что нельзя хранить в холодильникеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять