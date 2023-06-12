Пора вернуть Москве историческое название - Кучково!

Москва первое время носила второе название Кучково (по владениям суздальского боярина Кучки).

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Смешной враг - наполовину уничтоженный враг / michalzak.net

Россияне клюнули на наживку и включились в игру в переименование городов. Их ужасно задела идея переименования России в Московию, но реагировать на нас они считали ниже своего достоинства.

А вот идея поляков переименовать Калининград в Кролевец их вывела из себя и россияне решили "вернуть" польским городам немецкие названия: Данциг, Бреслау и т.д.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org. видео дня

Если русских от этого так пучит, мы должны продолжить их же традицию "не дадим переписать историю" и, считаю, что Москве надо вернуть историческое название "Кучково". Приведу цитату из мудрой статьи: "Москва первое время носила второе название Кучково (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва запомнена как Кучков [77]. В ходе событий междоусобной войны 1174-1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".

На самом деле, парламент должен хотя бы зарегистрировать такой законопроект, ведь для информационно-психологической войны нет ничего лучше чем дискуссия о Кучково на фоне контрнаступления.

Смешной враг - наполовину уничтоженный враг.

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