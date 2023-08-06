Пора начинать безжалостный антикоррупционный "террор"

Во время войны каждый делает выбор, что для него главное - государство или личная шкура.
Выбор в пользу государства - признак естественной и органической связи с ним, признание его легитимного примата как объективной реальности.
Это быстро понимают пассионарии и очень туго доходит до привыкшего к потреблению плебса.
Но есть одно "но". Если государство воспринимается как частная "кормушка" олигархата, аппарат чиновничьего произвола и принуждения, нечестного перераспределения ресурсов, коррупционная пирамида, то вы никогда не заставите защищать ее тех, кто привык из-за поведения лиц, уполномоченных представлять государство, терять.
Ну, кроме, конечно, медийно-пропагандистских механизмов, которые на определенное время способны держать манипулятивную рамку.
Сейчас власти нужно развернуть безжалостный антикоррупционный "террор" и начать менять институциональный дизайн страны. Суды должны начать штамповать приговоры за реально совершенные и доказанные преступления.
Справедливость должна прийти в деятельность государственных ведомств и делать это следует бесцеремонно и быстро. Военное время позволяет этот процесс запустить без беснования недовольных.
Ради тех, кто сейчас на поле боя! Ради героев, которые на передовой! Ради тех, кто стережет покой украинских городов и сел!
Кто такой Олег Постернак
Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., С. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.