Пора начинать безжалостный антикоррупционный "террор"

Суды должны начать штамповать приговоры за реально совершенные и доказанные преступления.

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Справедливость должна прийти в деятельность государственных ведомств / Коллаж: Главред

Во время войны каждый делает выбор, что для него главное - государство или личная шкура.

Выбор в пользу государства - признак естественной и органической связи с ним, признание его легитимного примата как объективной реальности.

Это быстро понимают пассионарии и очень туго доходит до привыкшего к потреблению плебса.

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Но есть одно "но". Если государство воспринимается как частная "кормушка" олигархата, аппарат чиновничьего произвола и принуждения, нечестного перераспределения ресурсов, коррупционная пирамида, то вы никогда не заставите защищать ее тех, кто привык из-за поведения лиц, уполномоченных представлять государство, терять.

Ну, кроме, конечно, медийно-пропагандистских механизмов, которые на определенное время способны держать манипулятивную рамку.

Сейчас власти нужно развернуть безжалостный антикоррупционный "террор" и начать менять институциональный дизайн страны. Суды должны начать штамповать приговоры за реально совершенные и доказанные преступления.

Справедливость должна прийти в деятельность государственных ведомств и делать это следует бесцеремонно и быстро. Военное время позволяет этот процесс запустить без беснования недовольных.

Ради тех, кто сейчас на поле боя! Ради героев, которые на передовой! Ради тех, кто стережет покой украинских городов и сел!

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., С. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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