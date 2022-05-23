Попытка слить Украину Путину провалилась: почему бесится Франция

Франция пыталась сдать Украину РФ, но сама угодила в ловушку / Reuters

Французы бесятся больше всех в Евросоюзе по поводу того, что не удалось слить Украину в пользу Путина, и начинают компостировать мозг, но ничего. Расслабляйтесь и получайте удовольствие.

Такие заявления Парижа, как, например, о том, что в ЕС Украине нужно будет вступать 15-20 лет, показывают, что Франция понимает, в какую ловушку попала в связи с историей с Украиной.

Подходит к концу комфортная эра предоставления эскорт-услуг сначала СССР, а теперь и России под видом "особой позиции" Франции. Платежеспособность клиента резко упала. Надолго.

Чуть ли не впервые за всю историю сформировался мощный альянс в Восточной Европе (ядро Польша-Украина). Эта территория традиционно была, согласно характеристике Киссинджера, "ничейной территорией" и местом выяснения отношений между крупными державами – Францией, Германией и Россией.

Теперь же Восточная Европа сама будет задавать тон. Причем есть и экономика (пока Польша тут лидер) и военная компонента (тут лидер Украина).

Самое смешное, что Париж осознает, что он потерял не только платежеспособного клиента, но еще и вынужден теперь платить за восстановление Украины. С ужасом осознавая, что это никак не приведет к лояльности Украины, которая всегда будет помнить о том, как французы выкручивали руки по "Минску", "сохранению лица Путину" и другим подмахиваниям России, когда русская армия убивает, насилует и т.д.

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Причем деньги из Франции (да и Германии) будет выбивать большой профессионал в этом деле – Польша (со своей долей, конечно, но заслужено), которая выбила из ЕС все, что только можно было.

Плюс подключатся страны Восточной Европы (Словакия, Чехия, Румыния, страны Балтии), которым диктат Германии и Франции порядком надоел, да и привел Восточную Европу под риски вторжения России.

Таким образом, французам и немцам придется платить за усиление альянса Польши и Украины из своего же кармана.

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На "подгорание" Парижа и Берлина с большим удовольствием смотрит Британия, которая перекидывает на своих оппонентов издержки восстановления Украины. А Украина, в итоге, будет лояльнее по отношению к Британии и США, которые активно поддерживали нашу страну в войне. Британия ведь уже не является членом ЕС. Заодно отомстит Германии и Франции за выкручивания рук во время переговоров о выходе из Евросоюза.

Смотрю я на эти метания и понимаю, почему англосаксы смогли построить отдельную цивилизацию, а французы и немцы – нет. Они – просто сборище мелких лавочников, которые беспринципно гонятся за копейками и не могут видеть перспектив, как это есть у англосаксов.

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Уважаемые французы, у вас есть еще время исправиться: больше оружия и меньше разговоров. Тогда, может, еще что-то получится.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт