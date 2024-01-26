Помощь США для Украины под угрозой

А ведь геополитика - это то, с чем Байден шел на выборы и в неумении управлять которой, упрекал Трампа.

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Военная помощь США / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

Как я и предупреждал осенью 2023-го года, тема финансовой помощи для Украины стала в США инструментом политической борьбы.

В ноябре прошлого года я написал: "зафиксируйте ситуацию с финансовой помощью - дальше будет только хуже".

Слишком многое стоит на кону в Америке: должность президента, выборы в Палату представителей, довыборы 30 сенаторов в Сенат.

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Осенью республикацы могут получить "три в одном" - абсолютную власть.

Для этого им нужно показать, что Байден оказался неэффективным на международной арене: начал с Афганистана и завершил Украиной.

А ведь геополитика - это то, с чем Байден шел на выборы и в неумении управлять которой, упрекал Трампа.

Возможно часть помощи дадут, но явно не в объеме 2023 года.

Дедлайн - конец февраля. Дальше шансов почти нет...

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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