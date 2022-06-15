Помолвка с Евросоюзом: чем это поможет Украине в войне против России

От Украины не потребуют уступок Путину за предоставление статуса кандидата в члены ЕС / avto-polis.kiev.ua

Вероятность того, что Украина получит кандидата в члены Евросоюза уже в ближайшие дни, очень высока. У граждан ЕС, поддерживающих Украину в войне с Россией, есть соответствующий запрос, и они давят на свои элиты, от которых зависит принятие решения.

От своих источников знаю, что заключение Еврокомиссии будет положительным, и она будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Вопрос в том, какую оценку даст Европейский совет...

Многое зависит от Украины. Украинской власти необходимо осуществить несколько шагов, чтобы статус кандидата мы точно получили.

Прежде всего – назначить прокурора САП. Ведь проблема коррупции в нашей стране является основной преградой на пути в ЕС. На это обращают внимание все, даже друзья Украины: Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия. Эти страны не хотят, чтобы Украина водила их за нос, обещая борьбу с коррупцией, но не осуществляя ее: вклад этих стран в антикоррупционную реформу в Украине – большой, но назначение антикоррупционного прокурора у нас саботируется. Бездействие Украины на этом направлении раздражает партнеров. И война – не повод отказаться от борьбы с коррупцией.

Кроме того, Украина должна провести конкурс НАБУ и продолжить реформирование судейского сектора.

Это три основных требования к Украине.

Еще один вопрос, который возникает в этом контексте – права человека и СМИ. От ряда дипломатов я слышал о беспокойстве по поводу консолидации информационных потоков в руках Офиса президента. Европейцы видят риск создания информационной диктатуры. В частности, как бы мы ни относились к Порошенко, но в Европе плохо оценивают закрытие его каналов и ожидают установления у нас плюрализма.

Кроме того, нужно провести конкурс и выбрать человека на должность омбудсмена, уполномоченного по правам человека. У европейцев есть опасения, что на этом посту окажется некое политически аффилированное лицо, а не общественный активист.

По сути, к этому сводится перечень требований.

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Впрочем, есть и политическая составляющая. Украинцы – единственные, кто под европейскими флагами умирал за ценности ЕС. Украинцы девятый год это делают. Поэтому, как бы там ни было, ЕС имеет моральное обязательство перед нами хотя бы предоставить статус кандидата. Цена, которую платит Украина за евроинтеграцию, очень высокая, такой никто и никогда не платил, поэтому у нас эксклюзивное право на получение этого статуса.

Сам по себе статус кандидата ничего не решает, если страна не хочет двигаться вперед. Например, Турция с 1999 года имеет статус кандидата в члены ЕС, но она решила двигаться по другой траектории – и процесс сближения с ЕС остановился. У нас может быть так же. То есть перед нами будет два пути: либо турецкий – получим статус кандидата в члены ЕС, и на том все, либо будем осуществлять все необходимые реформы и в конце концов добьемся членства в ЕС через 10-15 лет.

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Следует отметить, что некоторые европейцы не хотят видеть Украину в ЕС, опасаясь, что это будет еще одна Венгрия или Польша, где есть злоупотребления конституционным судом, ограничение свобод, удаление оппозиции. Они опасаются, что Зеленский, условно говоря, превратится в Эрдогана. Потому что, с одной стороны, мы говорим о демократии и стремлении быть частью ЕС, а с другой – ничего не делаем для построения нужных крепких институтов, все необходимые процессы подвешены, конкурсы заблокированы. Там никто не хочет видеть второго Дуду или Орбана, которые будут блокировать решения ЕС, постоянно требовать различных субсидий, хотя у стран несовершенная система юстиции и продажные суды. Грубо говоря, если Украина сейчас станет членом ЕС, она слишком дорого будет ему обходиться – и экономически, и политически.

Объективно сейчас вообще речь не идет о членстве Украины в ЕС, потому что мы к этому не готовы.

Впрочем, убежден, что нам предоставят на днях статус кандидата в члены ЕС, но с определенными рекомендациями и требованиями, о которых шла речь выше. Следует отметить, что Украине не будут выдвигать дополнительных условий, в частности, требовать пойти на уступки России. Думаю, этот вопрос даже не будут поднимать в привязке к предоставлению статуса кандидата в члены Евросоюза.

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Идея ЕС изначально заключалась в примирении Германии и Франции, то есть прекращении войны в Европе. Собственно, эта идея ЕС может быть применена и для Украины: хотите закончить войну в Европе между Украиной и Россией, предлагайте политическое решение – членство Украины в ЕС. Впрочем, пока никто не собирается давать громкое обязательство принять быстро Украину в ЕС, поэтому нам придется пройти долгую процедуру. И в таком случае Украина делает ставку на освобождение наших территорий военным путем, поэтому война будет продолжаться.

Почему получение статуса кандидата важно? Это – проявление поддержки Украины со стороны Европы. Это геополитическая поддержка нашего государства в борьбе с Россией. Это сигнал ЕС Путину о том, что Украину гипотетически видят в составе ЕС, принимают ее цивилизационное решение быть с европейскими странами. Это важный символический шаг, который даст Украине еще большую мотивацию для сопротивления России. Статус кандидата будет означать, что нас ждут в ЕС, и мы уже не стоим в прихожей – нас приглашают войти и дают возможность. Это знаковое решение для страны, которая находится в состоянии войны.

Другая практическая польза для Украины – это деньги: мы получаем возможность получить деньги на послевоенное восстановление страны. Кроме того, имея статус кандидата, Украина сможет с несколько других позиций требовать у ЕС помощи оружием.

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Статус кандидата в члены ЕС – это как признание в любви, предложение руки и сердца. После предложения свадьбу, как правило, играют не сразу, а через несколько месяцев или лет. Членство в ЕС – это уже, так сказать, брак.

Важно, что в этих процессах уже никто не обращает внимания на позицию России и не озабочен тем, как она отреагирует на получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза. Никто больше не оглядывается на то, что скажет Кремль.

Поэтому мяч на половине поля Украины. И получение ею членства в ЕС отныне зависит исключительно от нее самой и проведения реформ.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда