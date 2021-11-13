Поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне / Фото Reuters

Украина, Беларусь и Польша используют искусственно созданное ими напряжение в международных отношениях для ослабления давления на себя и решения своих внутренних проблем.

Например, Лукашенко сознательно направил поток иммигрантов в Польшу, чтобы создать кризис и принудить ЕС вступить с ним в диалог. Цель диалога:

- вырваться из изоляции

- восстановить двувекторность Беларуси и тем самым снизить зависимость от России

- принудить ЕС снять все или часть санкций

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- принудь ЕС признать легитимность Лукашенко в качестве президента.

Польша вступила в жесткий конфликт с ЕС по вопросу независимости своей судебной системы и рискует лишиться 60 млрд евро помощи. На кону вообще стоит вопрос исключения Польши из ЕС. Европейский суд уже наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день!

В этих условиях Польша, вместо того, чтобы быстренько принять и запустить в Германию и другие богатые страны ЕС эти несчастные 3-5 тысяч курдов, принимает вызов Батьки и начинает сознательно раздувать вселенский конфликт.

Читайте такжеПо турецкому сценарию: почему Беларусь загоняет ЕС в миграционный кризис Руководство Польши раздувает антироссийскую истерию, обращается к НАТО за помощью, заявляет о начале гибридной войны России против Польши, заявляет, что Польша это восточный бастион на пути путинских орд и все такое.

Цель поведения руководства Польши:

- объявить себя жертвой российской агрессии и снять с повестки дня ЕС претензии к себе

- укрепить позиции правящей партии ПИС, выступая защитниками христианского мира, грудью стоящей на пути движения исламских варваров.

Украина?

Ну, то, как Украина искусно создаёт ситуации, чтобы выступить в своем излюбленном образе жертвы, я писал уже много раз.

Цель украинской традиционной виктимности:

- выбить и распилить у Запада бабло

- найти повод, чтобы оправдать нежелание делать реформы

- оправдаться в глазах своего народа за самый низкий уровень жизни в Европе.

Примечательно, что Польша и Украина обе назвали себя "восточным бастионом Европы", конкурируя между собой за этот выгодный для себя статус, под который можно выклянчить для себя немало плюшек.

Кстати, ещё Черчиль называл Польшу главным провокатором Европы и считал, что поляки получили сполна за свое поведение. Но урок, похоже, не пошел впрок: поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне.

Читайте такжеРоссия с помощью мигрантов может поглотить Беларусь и пободаться с НАТОПровокативное поведение - это типовой технологический прием слабых, авторитарных стран для решения внутренних проблем борьбы за власть. Он вполне может быть эффективным средством. Но злоупотреблять им по отношению к сильным странам не рекомендуется. Когда-то сильным странам это может надоесть, и они договариваются между собой о ликвидации слишком проблемной страны.

Остаётся добавить, что лидером провокативного поведения являются отнюдь не три указанные страны, а Турция во главе с величайшим демагогом и манипулятором современности Эрдоганом.