Москва проверяет, как страна НАТО и альянс в целом реагирует на прямое фактическое нарушение его границ российской военной техникой.

Путин и Лукашенко проводят учения "Запад-2025". Поскольку война сейчас в первую очередь - дроновая, они, конечно же, отрабатывают нанесение удара по стране НАТО (в данном случае – по Польше) дальнобойными ударными "Шахедами", а также отслеживают реакцию на эту атаку.

Смотрят, как быстро поляки эти дроны обнаружат (и обнаружат ли вообще), какие силы и средства направят на перехват и – главное – сможет ли польская ПВО эти дроны уничтожить в воздухе до того, как они условно поразят цель.

Ну и еще один важнейший момент: Москва проверяет, как страна НАТО и альянс в целом реагирует на прямое фактическое нарушение его границ российской военной техникой. (На данный момент реакция, прямо скажем, жалкая).

Из-за продолжающейся войны против Украины у РФ есть железная отговорка: "случайно залетели" или даже еще лучше: "это украинцы своим РЭБом сбили наши дроны с курса, отправили на Люблин".

Грех не воспользоваться такой возможностью, чтобы абсолютно безнаказанно пощекотать ненавистных Путину борзых поляков, которые максимум выразят "глубокую обеспокоенность", когда дело дойдет до настоящего дела.

Если бы у поляков нашлась решимость, Варшава сейчас могла бы объявить, что после событий сегодняшней ночи объявляет над Галичиной и Волынью "бесполетную зону", в которой будет сбивать все дроны и ракеты, летящие в сторону Польши. Ну или даже ничего не объявлять, а просто начать сбивать.

Вот это была бы совершенно адекватная реакция.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

