Полуживой СНГ собрался бороться с "мировой буржуазной гидрой"

Недавно состоялось заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ, на котором были озвучены ряд установок.
Если кто забыл, напомню. На отдельных территориях бывшего СССР существует такая кремлёвская богадельня как СНГ (Содружество независимых государств). Я сейчас не буду расписывать, что это такое и с чем его едят, но если кратко, это - такой себе кремлевский клуб по интересам среди самого Кремля и зависимых от него стран, образованных на развалинах "совка".
Украина и Грузия, понятное дело, слиняли из этого завуалированного кремлёвского шапито по "охмурению". Молдова, скорее всего, в ближайшее время тоже слиняет. За ней, вполне возможно, последует Азербайджан.
Читайте такжеУкраина вышла сразу из нескольких соглашений СНГВ общем, всё это СНГ скорее мертво, нежели живо. Но кремлёвские орки продолжают в рамках этой конторы охмурять её участников на предмет "тесного сплочения рядов" (естественно, под водительством самого Кремля...). Кто-то соглашается с этим, кто-то относится с опаской, кто-то крутит пальцем у виска, но кремлёвские маразматы продолжают "в рамках СНГ" изображать бурную и непреходящую деятельность по "разноскоростной интеграции стран СНГ".
К чему это я? А вот к чему. Кремль под вывеской СНГ в своё время наплодил целую кучу разнообразных советов, комитетов, совещаний и прочей бюрократической лабуды, цель которых - втягивание элит бывших совковых республик "во взаимодействие" и постепенное их поглощение.
Такого рода органов в разных статусах (межгосудартсвенном или межправительственном) под вывеской СНГ - целый вагон и маленькая тележка. Начиная с Исполнительного комитета СНГ, заканчивая Экономическим судом СНГ или межгосударственной академией виноградарства и виноделия.
Так вот, в сфере безопасности и специальных служб тоже существует в "снг-овском" формате специальный орган, сколоченный Кремлём. Так сказать, ЧК СНГ-овского масштаба. Называется он Советом руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Недавно состоялось его очередное заседание, на котором, понятное дело, заправляли лубянские и при-лубяненные из "стран СНГ".
В основном рулили двое - господа Нарышкин (в миру глава СВР РФ) и "непревзойдённый волейболист" из Совбеза (Совета безопасности РФ) месье Патрушев. Я так понимаю, они долго и упорно думали перед этим сходняком над тем, как и в какую сторону сориентировать своих подчинённых "региональных" товарищей на современном этапе, но в результате этой напряжённой мыслительной деятельности, в следствии мозгового перенапряжения у них, как всегда, получилась отсебятина самого похабного свойства.
Итак, смотрим эти "установки".
Установка №1. США, постоянно и практически регулярно вмешиваются в суверенные дела Скрепостана. Например, они вмешивались в последние "выборы" в РФ. Им даже невдомёк, что то, что они называют "выборами", во всём остальном мире, в том числе и прежде всего в США, считают диким фарсом и цирком. Вмешиваться в эту дурно пахнущую субстанцию изначально бессмысленно.
Установка№2. США всячески стимулирует всесторонний разрыв между Украиной и Грузией, с одной стороны и Россией с другой. Кроме того, подлые пиндосы всячески пытаются рассорить великий и великодушный Скрепостан со среднеазиатскими автократиями. При этом ни одному, ни другому кретину даже в голову не приходит тот факт, что оккупация и аннексия территорий у Грузии и Украины способствует их "всестороннему разрыву" с Россией намного круче и эффективнее, нежели какие-то там жалкие происки Госдепа.
Установка №3. Якобы создание по инициативе США военного альянса AUKUS ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии. Ни Патрушев, ни Нарышкин даже не догадываются, что к азиатской "архитектуре безопасности" они имеют такое же отношение, как китайская петарда к современной космонавтике.
Установка№4. Ну и последнее. В нынешнее весьма и весьма непростое время все страны СНГ должны (читай, обязаны) резко активизировать обмен разведывательными данными о коварных и злобных планах Запада. (Брежнев, Суслов и Громыко в своих могилах уже вертятся, как вентиляторы). Надо понимать, Патрушев и Нарышкин, откопав заплесневелые методички времён ЦК КПСС, КГБ СССР и Политбюро, снова решили тряхнуть стариной и побороться с "мировой буржуазной гидрой". Осталось только откопать где-то под кремлёвской стеной истлевшую будёновку Клима Ворошилова и "повести опять народы на последний и решительный бой" от тайги, так сказать, до британских морей...
Весь этот бред двух спятивших маразматов даже сложно комментировать. Такое впечатление, что они реально засели в каком-то дурдоме, маньячат себе пока "по-тихому" (кругом враги, коварный Запад, подлая Украина... ну т.д.) и пытаются сагитировать других пациентов этого дурдома поверить в их отборную и патентовано-маниакальную ересь, как в суровую реальность.