Полуживой СНГ собрался бороться с "мировой буржуазной гидрой"

Украина из СНГ вышла после начала агрессии РФ / Sputnik Кыргызстан

Если кто забыл, напомню. На отдельных территориях бывшего СССР существует такая кремлёвская богадельня как СНГ (Содружество независимых государств). Я сейчас не буду расписывать, что это такое и с чем его едят, но если кратко, это - такой себе кремлевский клуб по интересам среди самого Кремля и зависимых от него стран, образованных на развалинах "совка".

Украина и Грузия, понятное дело, слиняли из этого завуалированного кремлёвского шапито по "охмурению". Молдова, скорее всего, в ближайшее время тоже слиняет. За ней, вполне возможно, последует Азербайджан.

Читайте такжеУкраина вышла сразу из нескольких соглашений СНГВ общем, всё это СНГ скорее мертво, нежели живо. Но кремлёвские орки продолжают в рамках этой конторы охмурять её участников на предмет "тесного сплочения рядов" (естественно, под водительством самого Кремля...). Кто-то соглашается с этим, кто-то относится с опаской, кто-то крутит пальцем у виска, но кремлёвские маразматы продолжают "в рамках СНГ" изображать бурную и непреходящую деятельность по "разноскоростной интеграции стран СНГ".

К чему это я? А вот к чему. Кремль под вывеской СНГ в своё время наплодил целую кучу разнообразных советов, комитетов, совещаний и прочей бюрократической лабуды, цель которых - втягивание элит бывших совковых республик "во взаимодействие" и постепенное их поглощение.

Такого рода органов в разных статусах (межгосудартсвенном или межправительственном) под вывеской СНГ - целый вагон и маленькая тележка. Начиная с Исполнительного комитета СНГ, заканчивая Экономическим судом СНГ или межгосударственной академией виноградарства и виноделия.

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Так вот, в сфере безопасности и специальных служб тоже существует в "снг-овском" формате специальный орган, сколоченный Кремлём. Так сказать, ЧК СНГ-овского масштаба. Называется он Советом руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Недавно состоялось его очередное заседание, на котором, понятное дело, заправляли лубянские и при-лубяненные из "стран СНГ".

В основном рулили двое - господа Нарышкин (в миру глава СВР РФ) и "непревзойдённый волейболист" из Совбеза (Совета безопасности РФ) месье Патрушев. Я так понимаю, они долго и упорно думали перед этим сходняком над тем, как и в какую сторону сориентировать своих подчинённых "региональных" товарищей на современном этапе, но в результате этой напряжённой мыслительной деятельности, в следствии мозгового перенапряжения у них, как всегда, получилась отсебятина самого похабного свойства.

Итак, смотрим эти "установки".

Установка №1. США, постоянно и практически регулярно вмешиваются в суверенные дела Скрепостана. Например, они вмешивались в последние "выборы" в РФ. Им даже невдомёк, что то, что они называют "выборами", во всём остальном мире, в том числе и прежде всего в США, считают диким фарсом и цирком. Вмешиваться в эту дурно пахнущую субстанцию изначально бессмысленно.

Установка№2. США всячески стимулирует всесторонний разрыв между Украиной и Грузией, с одной стороны и Россией с другой. Кроме того, подлые пиндосы всячески пытаются рассорить великий и великодушный Скрепостан со среднеазиатскими автократиями. При этом ни одному, ни другому кретину даже в голову не приходит тот факт, что оккупация и аннексия территорий у Грузии и Украины способствует их "всестороннему разрыву" с Россией намного круче и эффективнее, нежели какие-то там жалкие происки Госдепа.

Установка №3. Якобы создание по инициативе США военного альянса AUKUS ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии. Ни Патрушев, ни Нарышкин даже не догадываются, что к азиатской "архитектуре безопасности" они имеют такое же отношение, как китайская петарда к современной космонавтике.

Установка№4. Ну и последнее. В нынешнее весьма и весьма непростое время все страны СНГ должны (читай, обязаны) резко активизировать обмен разведывательными данными о коварных и злобных планах Запада. (Брежнев, Суслов и Громыко в своих могилах уже вертятся, как вентиляторы). Надо понимать, Патрушев и Нарышкин, откопав заплесневелые методички времён ЦК КПСС, КГБ СССР и Политбюро, снова решили тряхнуть стариной и побороться с "мировой буржуазной гидрой". Осталось только откопать где-то под кремлёвской стеной истлевшую будёновку Клима Ворошилова и "повести опять народы на последний и решительный бой" от тайги, так сказать, до британских морей...

Весь этот бред двух спятивших маразматов даже сложно комментировать. Такое впечатление, что они реально засели в каком-то дурдоме, маньячат себе пока "по-тихому" (кругом враги, коварный Запад, подлая Украина... ну т.д.) и пытаются сагитировать других пациентов этого дурдома поверить в их отборную и патентовано-маниакальную ересь, как в суровую реальность.