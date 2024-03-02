Польская блокада выгодна России

...И не только потому, что Кремлю выгодны любые украинские проблемы.

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Поляки активно торгуют с Россией / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

Грузовик на минуту в обе стороны. Реже - два. Каким полномасштабным является транспортный поток можно наблюдать на единственном грузовом пункте пересечения между Польшей и Беларусью.

Природа протестов польских фермеров на границе с Украиной имеет многоуровневый характер и вряд ли объясняется одной причиной. Например, такой как выборы, как это было в начале зернового кризиса между двумя до недавнего времени не только географически ближайшими странами.

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Единственное что можно сказать точно - сегодня польская изоляция украинского сельского хозяйства выгодна России. Не только потому, что Кремлю выгодны любые украинские проблемы. И даже не потому, что Москве выгодны проблемы Украины с ключевыми партнерами во время полномасштабной войны. Но и не в последнюю очередь потому, что агропродукцию из Украины Польша заменяет российской.

Несколько дней назад нашу съемочную группу задержали польские правоохранители неподалеку от польско-белорусской границы.

Мы отправились туда для того, чтобы увидеть масштабы товарооборота между Польшей и Беларусью.

Мы поехали именно в те дни, когда накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России польские фермеры или те, кто за ними стоят, полностью заблокировали пункты пересечения границы с Украиной. Иногда даже для военной техники и гуманитарной помощи.

На самом деле, учитывая понятные угрозы и предыдущий опыт использования территории Беларуси для транзита российской армии, я справедливо ожидал увидеть на границе Польши с Беларусью пустыню, рвы, собак и колючую проволоку, но, похоже, выгодоприобретателем этой войны за свободу (как бы это ни было парадоксально) может стать Россия. В частности, благодаря польским pieniądze.

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Гроші" (1+1). В 2016-2021 - журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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