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Польша рискует потерять союз с Украиной: Андрусив - о спорах вокруг УПА

Виктор Андрусив
9 июня 2026, 08:05
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По мнению автора, политическая истерия вокруг темы УПА усугубляет взаимное недоверие и может стоить Варшаве важных геополитических и экономических возможностей в будущем.
Украина и Польша, МИД Украины
У Польши есть важный стратегический шанс стать нашим союзником / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

На фоне очередного обострения украинско-польских дискуссий вокруг исторической памяти все острее встает вопрос о будущем стратегическом партнерстве между двумя странами. Политолог Виктор Андрусив анализирует реакцию польского политикума на решение Украины о чествовании деятелей УПА и размышляет о политических и экономических последствиях роста взаимного недоверия. По его мнению, нынешние споры могут стоить Польше важных геополитических возможностей. Публикуем взгляды автора на языке оригинала.

Я уже неоднократно писал, что поляков считать друзьями мы не можем. Конечно, говорить за всех нет смысла, в Польше действительно есть очень трезвые, разумные поляки, которые искренне поддерживают нас и точно знают, что основной проблемой являются россияне. Но политическая истерия вокруг решения Зеленского присвоить звание героев УПА доказывает, что такие поляки в меньшинстве. Более того, после присоединения к этой истерике Туска надежды на здравомыслящих польских политиков у меня лично исчезли.

Откровенно говоря, вся эта история выдумана. ОУН и УПА официально признаны законодательством Украины с 2015 года. Более того, в законе "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость" сказано, что публичное отрицание этого факта является унижением достоинства нашего народа и признается противоправным. Все это поляки прекрасно знают и совершенно не выходили из себя по этому поводу. А здесь мы в рамках своего законодательства просто присвоили название подразделению, и вдруг это их просто разорвало. Памятник Бандере во Львове не мешал им жить, а название подразделения ССО — конец света.

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Ресентимент, истерия по поводу волынской резни, ненависть и шовинизм окончательно побеждают в Польше. Во многом они уже напоминают мне россиян накануне вторжения, когда пропаганда "Великой Отечественной" и ненависти к нам поглощали общество, как немцев в тридцатые. У этого всегда есть цена, и поляки будут ее платить.

Сейчас у Польши есть важный стратегический шанс стать нашим союзником, вложиться в нашу победу и сформировать с нами мощный альянс. В будущем, когда ЕС развалится под давлением правых, этот альянс мог бы изменить роль Польши и нас на континенте. Вместо этого поляки выбирают шовинистический экстаз вместо влиятельного будущего. Восстановление, безопасность и аграрная политика — это козырные карты будущего, которыми будет обладать Украина после завершения войны. Но поляки решили этим пренебречь.

Цена для них наступает даже быстрее. Шовинизм и публичное пренебрежение заставляют украинцев покидать Польшу и переезжать в другие страны. На их место уже завозят колумбийцев и филиппинцев. Интересно, как это нравится польским расистам?

Мы в сложной ситуации. И ничего не изменилось с 22-го года. Мы воюем с жестоким врагом, а наши соседи вонзают нам ножи в спину своими мелкими историческими обидами. Мы выстоим. Но кто был нам другом и братом, а кто подлостью — мы не забудем.

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О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

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