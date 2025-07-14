Польша больше не союзник? Что стоит за претензиями Дуды к Украине

Украинская тема в Польше никуда не исчезнет. Она и в дальнейшем будет важным элементом внутриполитического дискурса Польши - независимо от смены президента.

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Дуда оставляет себе маневр для будущей политической карьеры в Польше/ фото: ОП

Последние заявления президента Польши Анджея Дуды относительно Украины, в частности относительно угроз о возможном блокировании аэропорта в Жешуве и контраверсионных заявлений относительно Волынской трагедии, создают впечатление, что отношения между Киевом и Варшавой могут претерпеть существенные изменения. Но действительно ли это так?

На самом деле, ощутимых изменений во внешней политике Польши не стоит ожидать. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, скорее всего, продолжит курс Дуды. Поэтому даже после президентских выборов геополитическая линия страны вряд ли изменится. Кроме того, правительство Польши пока остается неизменным - попытка выразить ему недоверие провалилась, поэтому избрание нового президента к изменениям не приведут.

Поэтому польские политики и в дальнейшем будут спекулировать на теме украино-польских отношений, периодически будут вспыхивать локальные скандалы. Нас будут ждать и непростые переговоры в контексте обсуждения вступления Украины в Европейский Союз.

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Как известно, начало таких переговоров будет означать необходимость проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС, которые в будущем должны будут ратифицировать присоединение Украины. Подозреваю, что одними из самых сложных будут именно переговоры с Польшей. И дело не только в тех проблемах, о которых уже сейчас говорится. На самом деле, за многими историческими вопросами кроются вполне конкретные экономические интересы. Польша больше заинтересована оставаться восточным форпостом Запада, чем передавать эту роль Украине, ведь это означает потерю своего геополитического веса.

Проблемы в отношениях с Польшей имеют как экономический, так и геополитический и исторический характер. При этом исторический аспект в основном используется как ширма для прикрытия других, более прагматичных вопросов.

В любом случае, именно так примерно это все и работает. Поэтому отношения с Польшей и в дальнейшем будут развиваться волнообразно: потепление будет сменяться охлаждением, и наоборот. К тому же, существует ряд проблем, которые усложняют наши отношения, и они вряд ли исчезнут в ближайшем будущем.

В то же время есть объективные факторы, заставляющие Польшу и Украину сохранять стратегическое сотрудничество - прежде всего это общая угроза со стороны России, которая никуда не исчезла. Не исчезла и опасность для так называемого Сувалкского коридора - территории, являющейся частью Польши. Думаю, эта тема еще не раз будет поднята Россией в той или иной форме.

Таким образом, польско-украинские отношения и в дальнейшем будут колебаться между двумя полюсами: с одной стороны - общая угроза со стороны РФ, с другой - исторические и экономические противоречия.

Что касается заявлений самого Дуды, их можно рассматривать как попытку очертить свою политическую позицию перед завершением каденции. Он - политик не пожилого возраста, поэтому, вероятно, еще планирует возвращение к активной политической жизни. И именно поэтому сейчас он пытается закрепить за собой образ последовательного защитника национальных интересов у польских избирателей.

Итак, украинская тема в Польше никуда не исчезнет. Она и в дальнейшем будет важным элементом внутриполитического дискурса Польши - независимо от смены президента или политической конъюнктуры.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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