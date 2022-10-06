УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Полным ходом к кульминации противостояния

Александр Кочетков

политический аналитик

6 октября 2022, 06:46

Последовательные победы украинской армии реально приближают и мирный процесс, и крах недоимперии вместе с избавлением от большинства угроз.

ВСУ
Бойцы ВСУ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Хлынул поток событий, маловероятных для обычного течения жизни. Это говорит о том, что назревает нечто большое и решающее. И люди по всему миру это чувствуют.

Насчет ядерной угрозы, так вообще впечатление такое, что началась ковровая пропагандистская бомбардировка.

Буквально на днях "пропала" бесшумная российская атомная подлодка. Да еще и с неуловимым ядерным дроном "Посейдон" на борту. А еще недоимперия якобы готовит ядерные испытания над Черным морем. Или над Бермудским треугольником. Или возле сухопутных границ Украины, и для этого к Украине движется некий ядерный то ли поезд, то ли кортеж.

Вдобавок Илон Маск, которому явно скучно без уволенного из Роскосмоса Дмитрия Рогозина, решил хайпануть на резонансной теме российского вторжения в Украину.

Хайпанул успешно, хотя имидж подпортил капитально. Зато теперь почти никто не обсуждает продажи "Теслы", которые оказались ниже запланированных, всем важно, что думает богатейший человек планеты о войне и мире в Украине. В которых он разбирается еще хуже, чем в женщинах, судя по его близким контактам с Эмбер Херд. Опять же, Маск сделал очередной политтехнологический шаг к своему баллотированию в президенты США, дистанцировавшись одновременно как от демократов, так и от республиканцев. Да и от цивилизованной позиции заодно.

Маск — технократ. Явления, которые нельзя определить количественно, такие как сила духа, воля к победе, самоорганизация и героизм, для него малозначимы. Для него важнее цифры, в частности, что недоимперия втрое нас многочисленнее. Но ведь и впятеро бестолковее! А что касается отвращения к добровольному рабству, так у нас эта экспонента вообще упирается в потолок.

Так что не пинайте Маска, пускай строит для человечества Старшипы и предоставляет Украине Старлинки. Остальное мы решим без него.

А что касается ядерных угроз, муссируемых СМИ, то все подлодки, выходя на боевое дежурство, стремятся уйти из-под контроля противника, поэтому включают малошумный режим, ныряют поглубже и все такое. Это их штатный функционал.

Кстати, от подводного термоядерного дрона во времена академика Сахарова отказались вовсе не из гуманизма, а из-за его неэффективности. Смоделировали и выяснилось, что никакого цунами в пятьсот метров не получится, для него нужно землетрясение с серьезным перемещением тектонических плит, а ядерного заряда для этого маловато, слава Богу.

А вот вероятность демонстрационного ядерного взрыва по-прежнему считаю довольно высокой. Но не над Черным морем или поблизости — это слишком даже для кремлевских полоумных, так как искомого результата (переговоры с Украиной на кремлевских условиях) они не получат, зато последствий от НАТО мало не покажется. Потому что НАТО считает такой шаг нападением на себя. Нет, демонстрацию ядерных намерений проще и эффективнее произвести где-то над безлюдным районом мирового океана или же над Северным полюсом.

И к такому развитию событий точно непричастны "ядерные поезда" или даже "термоядерные велосипеды", если российская пропаганда начнет мир ими пугать.

Тем временем под Херсоном наши войска произвели классический прорыв фронта с заходом атакующих частей на глубину свыше тридцати километров. И на Лисичанском направлении ВСУ продолжают кошмарить врага. И вот эти конкретные земные вещи куда важнее придуманных глобальных угроз. На которые мы повлиять не в состоянии.

Именно последовательные победы украинской армии реально приближают и мирный процесс, и крах недоимперии вместе с избавлением от большинства угроз.

Источник

война в Украине ядерное оружие
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:46

Полным ходом к кульминации противостояния

06:42

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Харьков, вспыхнули пожары

05:20

Сильнейшие морозы и снегопады: синоптик озвучил, какой будет зима в УкраинеВидео

04:50

Гороскоп на октябрь: каких знаков зодиака проблемы практически не затронутВидео

04:04

"Ноги уже раздвинула для Путина": Волочкова вывалила грудь и села на шпагат

Реклама
03:40

Военный эксперт пояснил, почему ядерный шантаж Украины Путиным – блеф

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

03:05

Разгуляется бабье лето: Украину рекордно разогреет, синоптик назвал срокиВидео

02:29

Любовный гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал лучшее время для нового романаВидео

02:02

Прощай, кукушечка: Мадонна в ресторане пихала в себя овощи

01:40

"Это будут последние дни России": эксперт сказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружияВидео

01:36

Да здравствует король: названа дата коронации Чарльза IIIВидео

00:51

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

00:01

Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол РеалуВидео

00:01

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2022: Тельцам – деньги, Весам – удача, Стрельцам – ссораВидео

05 октября, среда
23:32

"Им конец": Арестович рассказал о провале обороны элитных российских войск на ХерсонщинеВидео

23:12

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

23:11

Зеленский анонсировал освобождении трех сел Херсонской областиВидео

22:53

Россияне закапывали людей в траншеях: в Лимане нашли массовое захоронениеВидео

22:21

Украину ждет непростой и даже решающий месяц: прогноз астролога

Реклама
22:20

Украинская армия идет вперед: Резников показал карту наступления ВСУВидео

22:15

"Ничтожный указ Путина": в Украине разнесли РФ за присвоение Запорожской АЭСВидео

21:58

"Мы купили БМП": оккупанты сдались в плен ВСУ и продали свою бронетехникуВидео

21:54

Вступление Украины в НАТО: Зеленский провел важные переговоры со СтолтенбергомВидео

21:29

США обвинили Украину в убийстве Дугиной - The New York TimesВидео

21:28

Бунт в РФ: московские "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

21:25

Путин назвал виновных в провале мобилизации в РоссииВидео

21:02

Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

20:56

"Кровавый переворот": эксперт назвал сценарий отстранения Путина от властиВидео

20:47

Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее времяВидео

20:42

Невестка-стриптизерша Королевой и Тарзана вышла в свет в развратном виде

20:36

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождены шесть населенных пунктовВидео

20:34

Если бы у русских осталась хоть крупица разумамнение

20:27

Лорак, Повалий, Седокова: кто из звезд-запроданок попал под санкции СНБОВидео

20:10

"Какой же цинизм": Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами

20:10

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

20:09

У оккупантов огромные потери: в Генштабе рассказали о мощном контрнаступлении ВСУ на ХерсонщинеВидео

19:46

Эксперт спрогнозировал, обеспечат ли США и Великобритания Украине гарантии безопасностиВидео

19:38

"Города станут призраками": эксперт пояснил, к чему приведет невозможность РФ качать газ в Европу

19:36

Убивал украинцев с начала вторжения: ВСУ ликвидировали упитанного старлея из ТатарстанаВидео

Реклама
19:35

На Харьковщине оккупанты перешли в контратаку: ВСУ "покрошили" резервы РФ, взяли пленных и трофеиВидео

19:22

Что делать: знаменитый российский чемпион в панике от повестки в военкоматВидео

19:09

Задумали большую трагедию: астролог назвала 10 городов Украины, которые ждет массированная атакаВидео

18:56

Солист "Другої ріки" Харчишин рассказал, куда исчез Олег ВинникВидео

18:54

Гиркин анонсировал скорое увольнение Шойгу, на его место поставят "техническую фигуру"Видео

18:48

"Нас в окружение берут": оккупанты истерят и жалуются на новый "котел"Видео

18:42

Счастливчиков только четыре: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет фантастический октябрь

18:24

ВСУ давят на войска РФ у Херсона, фронт частично посыпался – экспертВидео

18:18

Украинцам выплатят по 6600 грн междунарожной помощи: кто имеет правоВидео

18:08

Путин выдал указ о захвате Россией Запорожской АЭСВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять