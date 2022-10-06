Полным ходом к кульминации противостояния

Бойцы ВСУ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Хлынул поток событий, маловероятных для обычного течения жизни. Это говорит о том, что назревает нечто большое и решающее. И люди по всему миру это чувствуют.

Насчет ядерной угрозы, так вообще впечатление такое, что началась ковровая пропагандистская бомбардировка.

Буквально на днях "пропала" бесшумная российская атомная подлодка. Да еще и с неуловимым ядерным дроном "Посейдон" на борту. А еще недоимперия якобы готовит ядерные испытания над Черным морем. Или над Бермудским треугольником. Или возле сухопутных границ Украины, и для этого к Украине движется некий ядерный то ли поезд, то ли кортеж.

Вдобавок Илон Маск, которому явно скучно без уволенного из Роскосмоса Дмитрия Рогозина, решил хайпануть на резонансной теме российского вторжения в Украину.

Хайпанул успешно, хотя имидж подпортил капитально. Зато теперь почти никто не обсуждает продажи "Теслы", которые оказались ниже запланированных, всем важно, что думает богатейший человек планеты о войне и мире в Украине. В которых он разбирается еще хуже, чем в женщинах, судя по его близким контактам с Эмбер Херд. Опять же, Маск сделал очередной политтехнологический шаг к своему баллотированию в президенты США, дистанцировавшись одновременно как от демократов, так и от республиканцев. Да и от цивилизованной позиции заодно.

Маск — технократ. Явления, которые нельзя определить количественно, такие как сила духа, воля к победе, самоорганизация и героизм, для него малозначимы. Для него важнее цифры, в частности, что недоимперия втрое нас многочисленнее. Но ведь и впятеро бестолковее! А что касается отвращения к добровольному рабству, так у нас эта экспонента вообще упирается в потолок.

Так что не пинайте Маска, пускай строит для человечества Старшипы и предоставляет Украине Старлинки. Остальное мы решим без него.

А что касается ядерных угроз, муссируемых СМИ, то все подлодки, выходя на боевое дежурство, стремятся уйти из-под контроля противника, поэтому включают малошумный режим, ныряют поглубже и все такое. Это их штатный функционал.

Кстати, от подводного термоядерного дрона во времена академика Сахарова отказались вовсе не из гуманизма, а из-за его неэффективности. Смоделировали и выяснилось, что никакого цунами в пятьсот метров не получится, для него нужно землетрясение с серьезным перемещением тектонических плит, а ядерного заряда для этого маловато, слава Богу.

А вот вероятность демонстрационного ядерного взрыва по-прежнему считаю довольно высокой. Но не над Черным морем или поблизости — это слишком даже для кремлевских полоумных, так как искомого результата (переговоры с Украиной на кремлевских условиях) они не получат, зато последствий от НАТО мало не покажется. Потому что НАТО считает такой шаг нападением на себя. Нет, демонстрацию ядерных намерений проще и эффективнее произвести где-то над безлюдным районом мирового океана или же над Северным полюсом.

И к такому развитию событий точно непричастны "ядерные поезда" или даже "термоядерные велосипеды", если российская пропаганда начнет мир ими пугать.

Тем временем под Херсоном наши войска произвели классический прорыв фронта с заходом атакующих частей на глубину свыше тридцати километров. И на Лисичанском направлении ВСУ продолжают кошмарить врага. И вот эти конкретные земные вещи куда важнее придуманных глобальных угроз. На которые мы повлиять не в состоянии.

Именно последовательные победы украинской армии реально приближают и мирный процесс, и крах недоимперии вместе с избавлением от большинства угроз.

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