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Полноправное членство Украины в ЕС: какие перспективы

Сергей Таран

Политолог, депутат Киевсовета

5 февраля 2023, 06:22
По сути, саммит в Киеве - это де факто продолжение политических переговоров о полноправном членстве Украины в Евросоюзе.
Полноправное членство Украины в ЕС: какие перспективы
Переговоры о членстве в ЕС продолжаются / ua.depositphotos.com

Мало себе представляю, чтобы после скольких испытаний Евросоюз отказал Украине в членстве. Так же мало себе представляю, чтобы такое вступление произошло во время войны. Поэтому саммит ЕС в Киеве должен был подтвердить, что как только война завершится никто даже и не подумает подвергать сомнению европейскую перспективу Украины. По сути, саммит в Киеве - это де факто продолжение политических переговоров о полноправном членстве Украины в Евросоюзе.

Но кроме подтверждения серьезных, но общих политических намерений саммит имел и вполне конкретные вещи для обсуждения. Летом прошлого года вместе со статусом кандидата Украина получила 7 связанных с реформами пунктов (борьба с коррупцией, судебная реформа, отношение к нацменьшинствам, медийное законодательство), обязательных к исполнению. И если мы хотим, чтобы процесс вступления в ЕС не был заторможен эти пункты надо выполнить. Критическая точка - это весна этого года, когда произойдет мониторинг их выполнения. В Киеве на саммите, очевидно, происходила сверка часов.

Конечно, хочется, чтобы ЕС обращал внимание не только на институциональные изменения в Украине, а на ценностные. В последний год мы в очередной раз доказали, что европейское понимание свободы для украинцев – это неотъемлемая их идентичности. Даже больше. По готовности защищать эти ценности украинцы вполне могут дать фору некоторым уважаемым членам Европейского сообщества.

Источник

Евросоюз
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