Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне

Кремль фальсифицирует историю о Второй мировой войне, и тому есть несколько подтверждений / Reuters

Госдума РФ запретила публично опровергать и подвергать сомнению решающую роль советского народа в победе над нацизмом, а также отождествлять действия руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии. Такие решения являются свидетельством фальсификации истории со стороны России, которая политически определяет, что считать правдой, а что – нет.

Особенно становится очевидной фальсификация истории на фоне решения Путина о закрытии архива о Второй мировой войне. Как известно, российская власть пролонгировала на несколько десятилетий срок закрытия архивов о Второй мировой войне. Поэтому архивы в РФ наглухо закрыты, действует режим секретности. Это означает, что Россия боится правды об этой войне и роли Советского Союза в том числе в событиях начала войны, в ее разжигании, а также о сотрудничестве с нацистами и т.п.

Такие действия свидетельствуют о слабости реальной фактологической позиции. И, если бы правда была на стороне России, она бы так не ерзала и не волновалась, намеренно ограничивая возможности ведения исторической дискуссии этим решением Госдумы и попытками спрятать архивы.

Россия – авторитарное государство, которое стремительно продвигается в сторону тоталитаризма, а точнее уже продвинулось. Масштаб репрессий в России велик: по сути, там – брежневщина, еще не сталинщина, но уже брежневщина.

У каждого режима – что у советского, что у нацистского, что у любого другого – была своя отрицательная роль. Эта роль не была идентичной у всех режимов, но каждая из этих ролей была преступной и деструктивной. Именно поэтому и возникают попытки заглушить историческую дискуссию и скрыть правду под политическими интерпретациями.

Россия, таким образом, защищает созданные ею мифы о Советском Союзе и Второй мировой войне. Это делается для того, чтобы правда не разрушала представления людей о российской власти и российском государстве. А правда, если бы она выступила наружу, легко бы разрушила все эти важные для российских властей надстройки.

Что скрывает Россия? На самом деле Советский Союз был союзником нацистской Германии в течение как минимум двух лет – в 1939-1941 гг.: что-то поставлял туда, в чем-то помогал, совместно осуществлял репрессии, когда выдавал на расправу Гестапо своих граждан. А еще раньше Союз осуществлял подготовку немецких офицеров, в том числе летчиков, танкистов. Кроме того, он поставлял огромный объем военных материалов в Германию.

Но стоит начать с того, что 31 августа 1939 года было ратифицировано Соглашение о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, или Пакт Молотова-Риббентропа, а уже на следующий день – 1 сентября – началась война. Такое странное совпадение, правда?

Кроме того, советская власть радиоуправляемым сигналом помогала наводить немецкие самолеты на цели. Фактически помогала Германии во всем. А в самый решающий момент советская власть ударила в спину полякам вопреки соглашению о ненападении и вопреки подписанным советско-польским соглашениям. СССР напал на Польшу через две недели после того, как на нее напала Германия. Вот какова натуральная правда…

К тому же, польских солдат и офицеров расстреливали не только в Катыни. Фактически так же, как Гитлер действовал в концлагерях, действовал и советский режим, о чем свидетельствует расстрел поляков в Катыни (Смоленская область нынешней России). А на территории Украины более 3 тысяч польских офицеров и солдат расстреляли в Харькове – это всем прекрасно известно, об этом написано множество статей. А кто мог расстреливать тех польских офицеров, как не союзник Гитлера.

Таким образом, России есть что скрывать о Второй мировой войне. Соответственно, мир знает далеко не обо всех преступлениях советской власти тех времен, и именно поэтому Россия скрывает документы и запрещает дискуссии. Где это видано чтобы через 80 лет после войны нельзя было посмотреть документы! А в современной России именно так, архивы закрыты.

Почему именно сейчас Россия решила сделать невозможной историческую дискуссию по этому поводу? Потому что во времена, когда активно развивается интернет, российское информационное поле стало более уязвимым, и российским властям становится все труднее скрывать правду и "вешать лапшу" на уши российским гражданам. Именно поэтому она пытается всячески противодействовать этому.

Александр Палий, политический аналитик, историк, специально для Главреда