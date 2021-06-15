УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне

Александр Палий

Политический аналитик

15 июня 2021, 06:24

Если бы правда о действиях Советского Союза во времена Второй мировой войны была на стороне России, Москва бы так не ерзала и не волновалась, ограничивая возможности ведения исторической дискуссии.

Россия запрещает историческую дискуссию о Второй мировой, потому что ей есть что скрывать
Кремль фальсифицирует историю о Второй мировой войне, и тому есть несколько подтверждений / Reuters

Госдума РФ запретила публично опровергать и подвергать сомнению решающую роль советского народа в победе над нацизмом, а также отождествлять действия руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии. Такие решения являются свидетельством фальсификации истории со стороны России, которая политически определяет, что считать правдой, а что – нет.

Особенно становится очевидной фальсификация истории на фоне решения Путина о закрытии архива о Второй мировой войне. Как известно, российская власть пролонгировала на несколько десятилетий срок закрытия архивов о Второй мировой войне. Поэтому архивы в РФ наглухо закрыты, действует режим секретности. Это означает, что Россия боится правды об этой войне и роли Советского Союза в том числе в событиях начала войны, в ее разжигании, а также о сотрудничестве с нацистами и т.п.

Такие действия свидетельствуют о слабости реальной фактологической позиции. И, если бы правда была на стороне России, она бы так не ерзала и не волновалась, намеренно ограничивая возможности ведения исторической дискуссии этим решением Госдумы и попытками спрятать архивы.

Россия – авторитарное государство, которое стремительно продвигается в сторону тоталитаризма, а точнее уже продвинулось. Масштаб репрессий в России велик: по сути, там – брежневщина, еще не сталинщина, но уже брежневщина.

У каждого режима – что у советского, что у нацистского, что у любого другого – была своя отрицательная роль. Эта роль не была идентичной у всех режимов, но каждая из этих ролей была преступной и деструктивной. Именно поэтому и возникают попытки заглушить историческую дискуссию и скрыть правду под политическими интерпретациями.

Россия, таким образом, защищает созданные ею мифы о Советском Союзе и Второй мировой войне. Это делается для того, чтобы правда не разрушала представления людей о российской власти и российском государстве. А правда, если бы она выступила наружу, легко бы разрушила все эти важные для российских властей надстройки.

Что скрывает Россия? На самом деле Советский Союз был союзником нацистской Германии в течение как минимум двух лет – в 1939-1941 гг.: что-то поставлял туда, в чем-то помогал, совместно осуществлял репрессии, когда выдавал на расправу Гестапо своих граждан. А еще раньше Союз осуществлял подготовку немецких офицеров, в том числе летчиков, танкистов. Кроме того, он поставлял огромный объем военных материалов в Германию.

Но стоит начать с того, что 31 августа 1939 года было ратифицировано Соглашение о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, или Пакт Молотова-Риббентропа, а уже на следующий день – 1 сентября – началась война. Такое странное совпадение, правда?

Кроме того, советская власть радиоуправляемым сигналом помогала наводить немецкие самолеты на цели. Фактически помогала Германии во всем. А в самый решающий момент советская власть ударила в спину полякам вопреки соглашению о ненападении и вопреки подписанным советско-польским соглашениям. СССР напал на Польшу через две недели после того, как на нее напала Германия. Вот какова натуральная правда…

К тому же, польских солдат и офицеров расстреливали не только в Катыни. Фактически так же, как Гитлер действовал в концлагерях, действовал и советский режим, о чем свидетельствует расстрел поляков в Катыни (Смоленская область нынешней России). А на территории Украины более 3 тысяч польских офицеров и солдат расстреляли в Харькове – это всем прекрасно известно, об этом написано множество статей. А кто мог расстреливать тех польских офицеров, как не союзник Гитлера.

Таким образом, России есть что скрывать о Второй мировой войне. Соответственно, мир знает далеко не обо всех преступлениях советской власти тех времен, и именно поэтому Россия скрывает документы и запрещает дискуссии. Где это видано чтобы через 80 лет после войны нельзя было посмотреть документы! А в современной России именно так, архивы закрыты.

Почему именно сейчас Россия решила сделать невозможной историческую дискуссию по этому поводу? Потому что во времена, когда активно развивается интернет, российское информационное поле стало более уязвимым, и российским властям становится все труднее скрывать правду и "вешать лапшу" на уши российским гражданам. Именно поэтому она пытается всячески противодействовать этому.

Александр Палий, политический аналитик, историк, специально для Главреда

Вторая мировая война Вторая мировая Советский Союз Госдума РФ Александр Палий Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Анита Луценко вперые показала своего мужа на светском мероприятииАнита Луценко вперые показала своего мужа на светском мероприятии Святослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилисткиСвятослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответМожно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Мертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел трупМертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел труп Гороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезниГороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни

Последние новости

06:36

Виновата Россия: Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ в НАТО для Украины

06:25

Уход России с Донбасса: у Кравчука назвали сценарий компромисса Байдена и Путина по Украине Видео

06:24

Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне мнение

06:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

06:00

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт оценил угрозу для Киева Видео

Реклама
05:25

На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Видео

04:50

Эксперты назвали три необычных признака начинающейся деменции Видео

04:22

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

04:10

Когда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник лета Видео

03:44

Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье

03:10

Названы худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника Видео

03:04

Эксперт объяснил, почему Украине пока что не светит членство в НАТО

02:33

Названы 5 повседневных привычек, которые сокращают жизнь в среднем на 10 лет Видео

01:59

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

01:38

Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей - ответ психологов Видео

01:06

Известный продюсер объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни

00:19

Гороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

00:00

Врачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок Видео

14 июня, понедельник
23:41

Климатолог дала детальный прогноз погоды на июль Видео

23:22

Байден назвал условие вступления Украины в НАТО Видео

Реклама
22:51

Гарь и столб черного дыма: в США вспыхнул масштабный пожар на заводе, идет эвакуация

22:45

Как в магазине распознать рыбу, которую уже опасно есть Видео

22:21

В Кабмине приняли скандальное решение по бензину и дизтопливу Видео

22:08

Визит Зеленского в Вашингтон: на Банковой объявили ТОП-3 темы на переговоры с Байденом Видео

22:04

Зеленский "наехал" на МВФ из-за войны на Донбассе Видео

22:01

Пузырь или экономический рост: почему в Украине стремительно дорожает недвижимость

21:59

Слуга народа поддерживает голосование по законопроекту о долгах на рынке газа

21:40

Умная защитная маска LG PuriCare начала продаваться в Украине Видео

21:38

В Мариуполе неадекват устроил разборки и убил пинцетом мужчину Видео

21:24

Россия не остановит Украину: в НАТО сделали резкое заявление об интеграции Киева в Альянс Видео

21:20

В Днепре иностранцы во время "вечеринки" перерезали горло козам и бросали их в костер

21:07

Арестович назвал два варинта решения проблемы в вопросе Донбасса Видео

20:54

Мощный взрыв в Новосибирске: увеличилось число пострадавших, названа причина Видео

20:43

В Британии перечислили новые симптомы коронавируса Видео

20:38

Регина Тодоренко в день своего рождения сообщила о трагедии в семье

20:33

Apple представила наушники Beats Studio Buds с шумоподавлением – они дешевле AirPods Pro

20:20

Итоги саммита НАТО для Украины: кричать о "перемоге" нет повода мнение

20:16

Украина "стянула" войска к Донбассу: Путин разразился новым обвинением в адрес Киева Видео

20:12

Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео

20:10

"Мужчины должны быть внимательны": врач обратил внимание на опасность популярного напитка Видео

Реклама
19:51

СМИ назвали главных претендентов на должность пресс-секретаря Зеленского

19:45

Украина вступит в НАТО: Альянс дал обещание Киеву по ПДЧ Видео

19:33

Что скрывается под вышиванкой "своего сукиного сына" мнение

19:27

Google Chat и Workspace стали доступны для всех пользователей

19:03

Украина вошла в зеленую зону по критериям Евросоюза: что ожидать туристам Видео

19:00

Рак почки: менее известный признак во сне, предупреждающий о риске Видео

18:54

В iPhone 12 нашли секретную возможность, о которой Apple никогда не рассказывала Видео

18:36

Россия расширяет торговлю в Украине: откроются десятки супермаркетов страны-агрессора

18:30

В Киеве изменили график массовой вакцинации от COVID-19: названы новые даты Видео

18:17

Как заснуть: четыре главных рекомендации врача, как сделать это легко Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять