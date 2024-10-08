Политический блеф Кремля: почему Путин вывел "Ярс" на боевое дежурство

На фоне того, что ядерную доктрину Российской Федерации дважды поставили под сомнение, в Кремле решили вытащить еще один "джокер" с Ярсом.

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Россия задействовала "Ярс" для шантажа Запада / Коллаж Главред, фото - Википедия

Вывод на боевое дежурство межконтинентального баллистического комплекса "Ярс" в Новосибирске в день рождения российского диктатора Путина имел информационно-пропагандистскую цель. Этим в России сделали ему подарок, чтобы показать возможности российской ядерной триады в моменте возможного выполнения измененной ядерной стратегии Российской Федерации.

Этот комплекс находится на вооружении РФ с 2009 года. Но показательно то, что его вывели на боевое дежурство после неудачного испытания Сармата. Сначала были, соответственно, громкие заявления российской стороны об изменении собственной ядерной доктрины в моменте возможности нанесения превентивного удара даже не по странам-членам НАТО, а по союзникам стран НАТО, которые якобы на момент атаки БПЛА могут быть атакованы с использованием ядерного потенциала Российской Федерации. Вместо этого весь мир увидел абсолютно неудачные испытания Сармата, которым так долго и безуспешно пытались напугать Запад.

И это имело прямо противоположный эффект. Еще больше ослабила позиции Российской Федерации субъектность украинской стороны уже после изменения ядерной доктрины и внесения положений об атаках по территории РФ с использованием аэродинамических целей (беспилотников и т.д.) после того, как Главное управление разведки Министерства обороны провело ряд молниеносных операций по арсеналам хранения на территории РФ.

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Тогда все поняли, что это элемент политического блефа российской стороны. Более того, официальная "говорящая голова" Кремля Песков был вынужден минимизировать политические и информационные последствия для России, объясняя, что не стоит сочетать "СВО" с изменением ядерной доктрины.

То есть в РФ пытались сохранить хорошую мину при плохой игре. Но там, соответственно, не оставляют намерений и в дальнейшем использовать ядерный шантаж как элемент не то что сдерживания, а диктата. То есть запугивания стран Запада возможными сценариями развития событий. Однако последние заявления стран НАТО четко показали, что никто на ядерный шантаж Российской Федерации не согласится. Все разговоры о превентивном нанесении удара по островному государству, где имели в виду в первую очередь Великобританию, не имели того эффекта, на который рассчитывали в Москве.

Соответственно, когда других рычагов влияния нет, на фоне того, что ядерную доктрину Российской Федерации дважды поставили под сомнение, в Кремле решили вытащить еще один "джокер" с Ярсом.

Но эта ситуация не новая - уже 29 февраля 2024 года Путин выступал с соответствующими заявлениями и после этого, 2 марта они провели вроде бы успешное испытание Ярса, которое так же было элементом военно-политического давления накануне очередного Рамштайна. Поэтому ситуация с Ярсом имеет такую же мотивацию, поскольку во время встречи в Рамштайн должны прозвучать четкие ответы по ключевому вопросу - участию Украины в НАТО.

Если сейчас уже появляется информация по поводу возможных сценариев, то есть возможности участия Украины в НАТО без учета оккупированных территорий, то, соответственно, такая дискуссия продолжается. Напомню, одной из целей "СВО" и требований Российской Федерации во время стамбульских переговоров был отказ Украины от вступления в Североатлантический Альянс.

России дали четко понять, что период, когда она пугала ядерным оружием - это перевернутая страница. И сейчас вопрос обсуждения возможного участия Украины в НАТО перешел в практическую плоскость. Единственное, что сейчас обсуждаются варианты этого участия, и, соответственно, отрабатываются механизмы обхода возможного вето со стороны откровенно пророссийских стран-членов НАТО, в первую очередь Венгрии.

Но и вопрос и вступления Украины в НАТО, и расширенного характера военно-технической помощи, и разрешения бить по территории РФ дальнобойным оружием, к сожалению, тесно связаны с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах. Я не исключаю, что в рамках Рамштейна будут отработаны механизмы, прозвучат политические заявления, а уже после результатов выборов в США будут конкретные действия. Независимо от заявления Байдена, который заявил, что в конце своей каденции он может всех удивить.

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа", специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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