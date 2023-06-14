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Политические животные пытаются остаться в игре

Михаил Ткач
14 июня 2023, 18:53 обновлено 14 июня, 18:58
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Их цель - во что бы то ни стало тормозить прогресс десятков миллионов людей ради личного права регрессировать у всех на глазах.
Политические животные пытаются остаться в игре
Алина Михайлова оказалась в эпицентре скандала / коллаж: Главред, фото УНИАН и скриншот с видео

Алина Михайлова - это будущее нашей страны. Те кто ей пытаются противодействовать - это прошлое нашей страны.

Прошлое, которое, падая в пропасть забвения, неэффективности и ненужности, хватается за всех за кого может. Чтобы не падать самим. Но падает все равно. Неизбежно.

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Та же парадигма, что и в войне россии с нами. Во что бы то ни стало тормозить прогресс десятков миллионов людей ради личного права регрессировать у всех на глазах.

Кто такой Михаил Ткач?

Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Гроші" (1+1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

Мне иногда кажется, что жажда остаться в игре для некоторых из "политических животных" в этом колхозе имеет настолько извращенное значение, что если бы им сказали: будешь главным, но половины того где ты не главный, они бы долго и не размышляли.

Источник

Михаил Ткач
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