Политические туристы из Европы: зачем в Украину едут Макрон, Шольц и Драги

Макрон, Шольц и Драги едут в Киев решать свои собственные проблемы / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Пишут и говорят, что 16 июня в Украину приедут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава итальянского правительства Марио Драги.

Не знаю, что они там хотят засвидетельствовать на самом деле, какую поддержку, потому что именно эти страны меньше всего помогают нам оружием. Хотя к Италии меньше вопросов.

Хорошо, что они приедут, но вопрос в том, что будет потом.

Речь и о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, и о саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня. Будут ли приняты нужные Украине решения после такого представительского визита?

Сейчас уже вроде стало модным приезжать в Украину. Это уже политический тренд.

Вот только настоящие друзья не только приезжали раньше и чаще, но и помогают реально, а не обещаниями, которые не выполняют, как тот же канцлер Германии.

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Шольц наверняка поэтому и приедет, чтобы его меньше критиковали в Германии. У Макрона также есть вопрос, что будет после 19 июня – второго тура парламентских выборов во Франции. А Италия даже план прекращения войны нам передала с автономией Донбасса и других неприемлемых для Украины предложений.

Так чего на самом деле ждать от визита трех руководителей крупнейших стран ЕС?

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Мой прогноз пока пессимистичен: это будет просто политический туризм для решения их, а не наших проблем, к сожалению.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций