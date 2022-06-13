Политические туристы из Европы: зачем в Украину едут Макрон, Шольц и Драги

Сейчас стало модным приезжать в Украину. Это уже политический тренд.
Пишут и говорят, что 16 июня в Украину приедут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава итальянского правительства Марио Драги.
Не знаю, что они там хотят засвидетельствовать на самом деле, какую поддержку, потому что именно эти страны меньше всего помогают нам оружием. Хотя к Италии меньше вопросов.
Хорошо, что они приедут, но вопрос в том, что будет потом.
Речь и о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, и о саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня. Будут ли приняты нужные Украине решения после такого представительского визита?
Сейчас уже вроде стало модным приезжать в Украину. Это уже политический тренд.
Вот только настоящие друзья не только приезжали раньше и чаще, но и помогают реально, а не обещаниями, которые не выполняют, как тот же канцлер Германии.
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Шольц наверняка поэтому и приедет, чтобы его меньше критиковали в Германии. У Макрона также есть вопрос, что будет после 19 июня – второго тура парламентских выборов во Франции. А Италия даже план прекращения войны нам передала с автономией Донбасса и других неприемлемых для Украины предложений.
Так чего на самом деле ждать от визита трех руководителей крупнейших стран ЕС?
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Мой прогноз пока пессимистичен: это будет просто политический туризм для решения их, а не наших проблем, к сожалению.
Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций