Политическая судьба Байдена зависит от одной страны

Голосование за помощь Украине будет частью интриг, связанных с избранием спикера.

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Джо Байден / коллаж Главред, фото УНИАН

Отставка уже бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти - результат его неудачной попытки в один ход стать политиком мирового уровня. Его игра была в том, чтобы лично уравновешивать противоречия между президентом Байденом и трампистами, а, следовательно, имея "золотую акцию" лично влиять на решение, которое формируют мировую политику.

Но гамбит Байдена оказался в том, чтобы сначала поддаться на условия Маккарти во время голосования за временное продолжение финансирования работы правительства, а затем вместе с радикальными республиканцами отправить его в отставку и, тем самым, расколоть республиканцев на два лагеря. Подчеркну - расколоть в палате, где у них сейчас большинство.

Не скажу, что это хорошая новость для Украины. Ведь теперь нас ждет долгая процедура отдельного голосования за помощь Украине, которая будет усложняться долгой процедурой избрания нового спикера Палаты. Очень вероятно, что голосование за помощь Украине будет частью интриг, связанных с избранием спикера. Поэтому, действительно, выделение новой помощи Украине может затянуться, ну, очень надолго.

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Все это будет напоминать "валидольную" игру в футбол, когда победа твоей команды ожидается в последние минуты матча. Только цена здесь - не цифры на табло.

Хотя, убежден, что Байден прижмет и голосование в Палате представителей, и найдет другие механизмы поддержки Украины, если это голосование затянется. Ведь его политическая судьба уже давно тоже зависит от успеха Украины. И поэтому он будет бороться не просто за Украину. Он будет бороться за свою победу в президентских выборах.

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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