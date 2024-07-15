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Покушение на Дональда Трампа: ошибки, на которых никто не учился

Александр Коваленко
15 июля 2024, 19:10
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Когда же Дональд Трамп не пошёл на второй срок, все радостно захлопали в ладоши, думая, что с этим политиком можно попрощаться.
Трамп
Трамп и покушение / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Тема дня – выстрел в Пенсильвании. Об это многие написали и так уже слишком много, но всё же есть один момент, на который следует обратить внимание под ракурсом, который многим будет неприятным и во многом обидным. Плохо только, что на этот момент обратят внимание не многие…

Думаю, все обратили внимание, как российская пропаганда энергично завелась, после новости о покушении на Дональда Трампа и сразу же стала видеть "украинский след". В зоне боевых действий тут же стали лететь в сторону украинских позиций снаряды с надписями "За Трампа!", Мария Захарова разразилась своими обвинениями украинцев, российский сенатор Цеков напрямую обвинил Украину, а в Совфеде уверены в "украинском следе".

видео дня

Звучит это всё как крайняя форма шизофрении, во всём обвинять Украину, даже в извержении вулкана в Исландии, но есть нюанс…

На протяжении последних нескольких лет в информационном пространстве Украины и вправду формировалось негативное мнение и восприятие Дональда Трампа. Над ним шутили, его крайне резко критиковали и даже оскорбляли, причем не банальные ЛСДшники, а люди несколько более высокого уровня. И если вы думаете, что изучение общественного мнения американские политики проводят только в США, то вы ошибаетесь.

Конечно же, российские спецслужбы об этом прекрасно знают и пытаются максимально использовать присутствие негативного информационного фона о Трампе, формировавшегося годами, против Украины и донести до экс-президента и вероятного будущего президента США эту информацию именно в контексте дискредитации нашей страны.

Проблема в том, что мы в очередной раз сами же встаём на одни и те же грабли и позволяем нашему врагу использовать это против нас же.

Напомню, что когда Дональд Трамп избирался в президенты в первый раз, кое-кто, ещё до завершения подсчёта голосов, поспешил поздравить с победой Хиллари Клинтон, образ которой в украинском информационном пространстве идеализировался. Результат?

Когда же Дональд Трамп не пошёл на второй срок, все радостно захлопали в ладоши, думая, что с этим политиком можно попрощаться и позволяли себе слишком многое и даже больше по отношению к нему. Теперь же, выстрел в Пенсильвании добавляет Дональду Трампу неслабое ускорение.

Всё это я к чему?

Наверное, к тому, что каким бы ты ни был патриотом, переживающим за судьбу своей страны, но каждому нужно быть ещё и дипломатом, ведь именно ты можешь стать в будущем инструментом в руках врага, который тот использует против твоей же страны.

И можно долго говорить, насколько нереалистичны, безумны и шизофреничны конспирологические теории российских пропагандистов об "украинском следе" в покушении на Трампа, но суть такова, что такой человек как Дональд Трамп вполне может в них поверить.

Скажем так. В шизоидности россиян сомнений нет, но и нам следует кое-чему научится из этой истории. Например, дипломатической сдержанности и политической корректности, по отношению к политикам страны-союзницы. А то, сформируем целый пласт хейта в социальных сетях, а разгребать потом нашему дипломатическому сектору и политическому руководству…

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Дональд Трамп Александр Коваленко Покушение на Трампа
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