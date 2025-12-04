Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронте

В действительности, ситуация очень тяжёлая, но оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается.

Покровское направление / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Покровск, Волчанск, Купянск и вот это вот всё…

В последние дни информационное пространство находится под постоянным давлением со стороны российских официальных лиц, которые день за днём сообщают о том, что тот или иной украинский город захвачен, окружён и вообще, можно привозить туда иностранных журналистов и праздновать капитуляцию Украины.

Это объясняется тем, что российской пропаганде и непосредственно руководству рф очень важно показать американской стороне, что она имеет неоспоримые успехи на поле боя и не сильно заинтересована в прекращении активных боевых действий.

В свою очередь, ни одно из этих заявлений не соответствует действительности.

Покровск, дважды "освобождённый путиным" – город не находится под контролем РОВ, а то видео которое накануне выкатило российское пропагандистское агентство ТАСС, было сделано в районе института ДонНТУ между Европейской улицей и Университетским переулком. Те, кто регулярно читают мои обзоры, сразу же узнали эти названия и не удивительно, ведь улица Европейская в центре города находится под контролем РОВ уже как две недели.

Само же видео показало передвижение российской ДРГ 2-3/3-4 человека, не больше, причём под прикрытием тумана. Не сильно похоже на перемещение по полностью контролируемому городу, не правда ли?

Но, самой причиной говорить о захвате города для российского командование стало то, что накануне российским ДРГ удалось зайти в северную часть Покровска в районе вагонного депо и закрепиться в руинах по улице Украинской Берегини и Ивана Мазепы. Эти попытки они предпринимали в течение всего прошлого месяца, но закрепиться им удалось только сейчас.

Так же у РОВ имеются продвижения на южных и юго-восточных окраинах Мирнограда. После того как им удалось зайти в город по дороге 544 и закрепится на улице Степовой, они расширили зону контроля по направлению к Школе №1 и детскому садику №2. То есть, сейчас, поступательно, но теряется контроль над южными окраинами Мирнограда.

Всё это простимулировало фантазию российских пропагандистов и они не только выдали на-гора дешёвый флаговтык под покровом тумана, но и разразились победоносной риторикой.

В действительности, ситуация очень тяжёлая, но оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается.

Аналогично и Волчанск.

РОВ имели продвижение к Синельниково и в западной части города по улице Игнатьева до улицы Харьковской. По правому берегу Волчьей практически вся в этом секторе частная застройка, а точнее руины – зона контроля РОВ. Но при этом, говорить о захвате города нельзя, поскольку его большая часть по южной стороне реки Волчья контролируется СОУ, а так же часть северного побережья, в том числе и в районе Агрегатного завода.

То есть, опять-таки, продвижение РОВ на том или ином участке, возбудил российское руководство и, то разразилось победоносной риторикой.

По Купянску, дважды "окружённый и освобождённый герасимовым" всё куда кардинальнее – там российские ДРГ заблокированы в северной части города, в промышленной зоне за Стадионной площадью, в районе хлебзавода, Облэнерго, "Агротон", "Купянсксельхотехника".

По оккупантам в Купянске ведётся методичная работа по выкуриванию, нейтрализации, зачистке, поэтом здесь всё более контролируемо и предсказуемо, нежели в Покровске и Волчанске.

Важно понимать и то, что череда российских захватов украинских городов в кредит это не только попытка влиять на переговоры и скармливать потребителям информационного фаст-фуда "победы", но и прогрев общества к новогоднему посланию путина, который не сможет просто выйти и не похвастаться никакими результатами за год. А так, хотя бы вспомнит знакомое россиянам название – Покровск.

Сохраняем критическое мышление и держим строй.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

