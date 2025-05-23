Покровск и не только: какие города может захватить Россия до конца года

Для Украины опасны любые варианты, которые предполагают временное прекращение огня. Любой из них приведет к катастрофе.

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Украине грозит потеря нескольких городов, однако России точно не по зубам захват четырех областей / Коллаж: Главред

Захват четырех областей Украины – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской – это стратегическая задача России. Эти области, а также Крым внесены в российскую конституцию как российские территории, соответственно, с точки зрения противника, правовое поле РФ обязывает оккупантов захватить эти территории, выдавив оттуда украинские войска.

Эта стратегическая задача точно будет и дальше стоять перед российскими войсками. Однако перед ними точно так же стояла задача дойти до Днепропетровской области до 9 мая, захватить полностью Луганскую область, выдавить украинские войска с Курской и Белгородской областей, но с выполнением, как видим, не сложилось.

В принципе, есть вероятность, что российские оккупационные войска полностью захватят Луганскую область в этом году. Мы сейчас контролируем совсем немного – чуть меньше 1% территории Луганщины. Потому можно предположить (и вероятность этого велика), что Россия может захватить Луганскую область полностью. Может захватить, но не факт, что захватит – российские войска захватывают Луганщину уже четвертый год.

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Также есть вероятность, что россияне выйдут на Константиновку, захватив полностью Торецк и выдавив наши войска из Часова Яра. Теоретически возможно, что им удастся даже захватить Константиновку, подойдя с юга к агломерации Славянск – Дружковка – Краматорск. Но там они остановятся, упрутся в агломерацию и дальше точно не двинутся. Совершенно не ясно, как в этом году россияне могут захватить эти три города (по площади с учетом промзоны это примерно, как один Донецк).

Что касается Покровска, то угроза захвата этого города в 2025 году есть. Однако и это не позволит говорить о полном захвате российскими войсками Донецкой области, поскольку после Покровска им нужно будет еще подняться до Доброполья на север, а это нереально: там слишком большие расстояния. Поэтому всю Донецкую область России точно не захватить в этом году, это стопроцентно.

Если говорить о Запорожской области, то российские войска могут подойти с юга к Днепропетровской области, захватив Орехов и Гуляйполе, левобережье Запорожской области. Но – это только левый берег Запорожья. Само Запорожье, областной центр, в основном располагается на левом берегу Днепра, но это слишком большой город, чтобы его можно было захватить за одну военную кампанию – это из области фантастики, это нереально.

Правый берег – россияне точно будут пытаться форсировать Днепр. Группировка численностью примерно 100 тысяч у них уже развернута на левом берегу. Создать плацдарм они как-то смогут, удержать максимальными усилиями, в принципе, возможно, но захватить полностью Запорожскую и Херсонскую области, дойдя на правом берегу до их административных границ, им точно не светит, это нечто из области фантастики. За одну летнюю кампанию России точно этого не сделать.

Так что стратегически задача по полному захвату четырех областей Украины Россией стоит, но технически это сделать нереально. Потому вера в то, что эти четыре области будут оккупированы в 2025 году – это просто попытка выдать желаемое за действительное.

В реализации этой стратегической задачи российским войскам будут препятствовать следующие факторы.

Во-первых, для захвата территорий на правом берегу российским войскам нужно форсировать Днепр. Да, есть несколько узких мест, где река шириной 200 метров. Но, во-первых, таких мест не так много, а, во-вторых, там большая быстрина: при такой скорости движения реки выстроить понтонный мост будет очень сложно, а, если учесть, что это нужно будет делать под нашими ударами, то это просто невозможно сделать. А на резиновых лодках на правый берег особо не походишь. Да, несколько месяцев можно удержать какой-то плацдарм, но это катастрофично, если дальнейшего расширения не будет. А расширения не будет, потому что этот плацдарм будет подвержен ударам, и там ляжет много российских вояк. Так что река Днепр нас точно прикроет.

Во-вторых, выполнению задачи по оккупации Донецкой области российским войскам помешают масштабы территории – она слишком большая, а также слишком мощные агломерации: Мирноград – Покровск, а также Дружковка – Краматорск – Славянск. Пройти эти агломерации невозможно. То же самое касается левого берега Запорожскаяой области: теоретически возможно дойти до Днепропетровщины с юга, но там это сделать очень сложно именно из-за мощной агломерации – сил и средств противника там просто не хватит.

Так что нашим прикрытием будут чисто географические особенности местности, а также особенности территорий.

В-третьих, нехватка ресурсов не позволит России решить эту задачу, тем более в срок – за 2025 год.

В-четвертых, наше противодействие тоже будет немаловажным фактором. Но все зависит от его интенсивности. Если, например, мы поставим в строй ВСУ половину наших правоохранителей, то мы напитаем войска мотивированными и профпригодными бойцами. Пара сотен тысяч бойцов у нас дополнительно точно будет, и, если их на ротационной основе запустить в ВСУ, мы удержим линии фронта в их нынешнем виде и не допустим захвата новых территорий Россией.

Если же мы не усилим наши войска людьми, то потеряем Луганскую область, Купянск, Лиман, Купянск-Узловой, Боровую, можем потерять Константиновку, Часов Яр, Торецк и даже в каком-то виде Покровско-Мирноградское направление. Так что при негативном для нас сценарии у нас могут быть потери в этом году, не такие катастрофические, как себе в голове нарисовал Путин, но все-таки существенные. А вот если ряды ВСУ пополнят правоохранители, территориальных потерь не будет, в оборонительных позициях мы удержимся.

Другой важный момент. Если Трампу удастся додавить Россию и Украину, и установится перемирие, то мы навсегда потеряем оккупированные территории. Навсегда. Ведь прекращение огня неизбежно будет сопровождаться подписанием неких документов, которые будут практически идентичны капитуляции Украины, потому что любой документ россияне протянут через Совбез ООН, и он нас обяжет навсегда отказаться от попыток вернуть свои территории военным путем. По сути, это будет значить, что мы отдадим свои территории России.

Если же Путин сыграет в свою игру и остановит боевые действия на 30 дней, допустим, а за это время подтянет к линии боевого соприкосновения те войска, которые уже сейчас собраны в России и доукомплектовываются, а расположены на армейской глубине – 50-100 км. Так вот, если Россия по тихой воде, без ударов с воздуха, подтянет всю эту массу техники, боеприпасов и людей на линию боевого соприкосновения, то потом мы будем отходить серьезно, и тогда левый берег можем потерять, по крайней мере, Луганскую, Донецкую области и левобережье Запорожья.

России для того, чтобы вывести эти войска на линию боевого соприкосновения, нужны неделя-две, не больше. Вот выведет она войска, затем разопнет какого-нибудь донецкого мальчика или подорвет автобус (Россия это легко может сделать) – и все, понеслась. Это опасно для нас. Для нас опасны любые варианты, которые предполагают остановку боевых действий. Любой из них приведет к катастрофе.

Однако для нас не все так мрачно складывается, как может показаться. Если мы предпримем нужные действия, то не то что не потеряем свои территории, а начнем операцию по освобождению Крыма.

Самое интересное, что операция по освобождению Крыма уже началась – СБУ начала ее, нанося удары по западному побережью полуострова дальними средствами поражения, в основном беспилотниками и ракетами. Нам важно удержать линию фронта в том виде, в котором она есть сейчас, при этом нанося удары по военным объектам в Крыму. А наземная операция по освобождению полуострова может начаться в 2026 году.

Так что перспективы у нас неплохие, вопрос участия США – без прямых поставок американского вооружения и техники мы еще обойдемся, а вот без непрямых нет. С одной стороны, нам важно, чтобы американцы от нас отстали и не толкали к капитуляции, а с другой – чтобы продавали оружие, пусть даже третьим странам, а они нам.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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