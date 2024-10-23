Поколение украинских богачей, которые зарабатывают на крови

Нехило у нас образовалась прослойка миллионеров из среды работников МСЭК, ТЦК и ВВК.

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В Украине следует ужесточить наказание за коррупцию / фото УНИАН

Читаю новость о том, как у руководительницы Николаевской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нашли кэшем более 450 тыс. долларов США и - внимание! - российский паспорт ее сына.

СБУ разоблачила руководительницу областного МСЭК Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Она была очень изобретательной, ведь пакеты с сотнями тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий прятала не у себя дома или в ячейке банка, а по разным адресам.

Большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в квартире ее сына - интерна медицинского вуза, у которого обнаружили также российский паспорт. Он оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.

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Также для сокрытия нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По данным следствия, в течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Кроме того, установлено, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну II группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

Нехило у нас образовалась прослойка миллионеров из среды работников МСЭК, ТЦК и ВВК. Мы еще слабо представляем объемы оборота наличности, недвижимости, ювелирных изделий, криптовалюты, элитных авто, яхт и самолетов. Родилось целое поколение украинских скоробогачей, которые в буквальном смысле зарабатывают на крови. Без изменений в законодательство и усиления уголовной ответственности за такие преступления во время войны мы не выживем как государство. В противном случае нас ждут суды Линча.

Кто такой Тарас Березовец? Тарас Березовец (род.1 марта 1975 Керчь, УССР) - украинский политтехнолог, журналист, майор 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) и Независимого медиа-профсоюза Украины (2006).

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