Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удар

Завершить войну до конца года невозможно, но интенсивность боевых действий может быть сведена к минимуму, и при этом РФ будет готовиться к новому наступлению.

https://opinions.glavred.info/poka-ssha-mechtayut-o-zavershenii-voyny-v-2025-godu-putin-gotovit-novyy-udar-10693142.html Ссылка скопирована

Трамп обречен заниматься Украиной, пока не поставит точку в войне / Коллаж: Главред

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф считает, что можно закончить войну – достичь мирного соглашения между Украиной и Россией – до конца года или даже раньше. Но я не слишком верю в окончание войны в 2025 году, поскольку Россия не готова проводить серьезные переговоры. Москва выдвигает завышенные требования, которые, очевидно, не могут быть выполнены, а также пытается реинтерпретировать то, что звучит на переговорах, выгодным для нее образом. То есть Россия не демонстрирует никаких существенных сдвигов и стремления достичь мирного соглашения.

С другой стороны, вполне возможно, что США и другим нашим западным союзникам удастся сделать так, что Россия окажется в сложной экономической ситуации, потому что будет обложена санкциями и ограничениями, которые будут не просто сдерживать ее экспорт, а серьезно влиять на экономические показатели, социальную сферу и возможность финансировать войну. При таких условиях Россия может пойти на определенные элементы соглашения, не заботясь при этом обязательствами об остановке войны или долговременном мире. Она использует временное перемирие для наращивания усилий, чтобы потом нас обвинить в срыве перемирия и снова начать войну.

Поэтому, вероятно, до конца года американцам и европейцам удастся сделать россиян более сговорчивыми. Но все упирается в способность, возможности и наличие политической воли. Политическая воля европейцев сложная и неоднозначная. За счет лишь европейцев нам не удастся добиться введения полного эмбарго на торговлю россиян. Американцы видят необходимость в сохранении определенного небольшого пространства, поэтому Трамп будет пытаться сохранить режим переговорного окна, потому будет избегать жестких санкций против России.

видео дня

Впрочем, следует заметить, что Трамп – это фигура, которую нельзя предсказать на долгосрочный период. Он может изменить свою позицию на 180 градусов достаточно быстро. И триггером может стать что угодно, любая даже бытовая или психологическая вещь. Поэтому всегда есть вероятность, что ситуация изменится к лучшему для Украины.

На данный момент я скептически отношусь к возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до конца 2025 года. А вот снижение интенсивности боевых действий и сведение до критического минимума боевых столкновений по линии фронта, как по мне, вполне реально уже в этом году. Но при этом стороны будут прощупывать слабые места друг друга.

Произойдет ли так из-за истощения России? С одной стороны, можно говорить о том, что летнее наступление россиян провалилось, как написало издание BILD, но с другой – есть захваченные российскими войсками населенные пункты и километры нашей территории за лето. И соотношение потерь и достигнутых результатов точно уже не такое, как было раньше у россиян. Даже в 2024 году у России было больше достижений, чем в 2025-м.

Но здесь есть важный момент: россияне сейчас не используют военную технику, а накапливают ее. А это свидетельствует об ожидании возможности осуществить прорыв, причем не тактический прорыв, который мы наблюдали недавно (под Добропольем, – ред.), а оперативный, который будет происходить с участием танковых соединений. А это уже речь идет о продвижении не до десяти километров, а на сотни километров. Это серьезная угроза.

Кроме того, очевидно, что россияне наращивают потенциал нанесения воздушного удара по Украине. Насколько я понимаю, сейчас россиянам нет смысла тратить значительную часть арсенала, и они будут ждать окна возможностей для наступления. А если наступления не будет, враг в очередной раз использует воздушный потенциал для удара по Украине перед отопительным сезоном.

И все это на фоне переговоров, заявлений, обещаний, вбросов, ИПСО о том, что Россия, возможно, скоро будет готова к переговорам, пойдет на уступки. Также обсуждаются различные сценарии. Но никаких действий россиян такого плана мы наблюдать не будем.

Трамп и его команда надеются на быстрый прогресс и заключение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Но дело здесь не только в стремлении Трампа получить Нобелевскую премию мира. Он действительно хочет получить лавры победителя. Несмотря на все угрозы представителей команды Трампа и мнения наших экспертов о том, что Трамп может выйти из переговоров, он этого не сделает. Трамп настолько увяз во внешнеполитических конструкциях на украинскую тематику, что переключиться на какую-то другую тему он просто не может.

Трамп обречен заниматься Украиной. И ему нужна точка в этой войне, а потому он будет делать все для того, чтобы ее поставить. Но принуждать к завершению войны Трамп больше будет Украину, чем Россию.

Нас будут принуждать к сговорчивости гораздо больше, а Россию будут пытаться замирять, то есть предлагать ей какие-то соглашения, как говорит Трамп, "deal", которые будут втягивать РФ в геополитическую повестку дня, где Украина потеряет для нее ценность. Возможно, Россию будут пытаться привлечь к каким-то крупным энергетическим проектам, распределению сфер влияния в мире, созданию новых добавленных стоимостей в космических или океанических разработках. То есть Трамп будет предлагать России новые конструкции, где можно не только заработать, но и зафиксировать позицию сверхдержавы, чем он будет подыгрывать амбициям Путина и обещать возвращение России в большую лигу. Украина тогда потеряет смысл для россиян, и станут возможными тактические уступки со стороны России в обмен на какие-то большие призрачные перспективы.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и до сих пор – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред