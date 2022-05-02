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Пока Путин тратит деньги на ракеты, его армию расстреляют из пушек: почему Россия проиграет войну

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

2 мая 2022, 19:27

Российская армия воюет в Украине без штанов, потому что все деньги, выделенные на нее, украдены, причем с разрешения самого же Путина.

Путин отправляет российских солдат в Украину на убой
Российскую армию разворовали до нитки, пока Путин выделял деньги на гиперзвуковые ракеты / Reuters

Шестьдесят седьмой день войны все-таки принес хоть какие-то позитивные новости из Мариуполя: там, наконец, началась эвакуация мирных жителей.

А в остальном все было как обычно: россияне атаковали, украинцы защищались. Российские атаки никакого существенного результата не достигли, кроме того, что россияне опять потеряли много своих солдат. Причем значительно больше, чем украинцы. Таковы законы войны: атакующий теряет больше.

Тем временем Нэнси Пелосси побывала в Киеве и провела переговоры с Зеленским. Я так понимаю, что ее визит "случайно" совпал с моментом, когда вся первая партия американских 155 мм гаубиц (100 штук) прибыла в Украину. На эти гаубицы украинцы возлагают большие надежды, поскольку их дальнобойность и точность сильно превосходит дальнобойность и точность российских (на самом деле – еще советских) 152 мм гаубиц и, значит, даст ВСУ решающее преимущество на поле боя.

Я в этом полный профан, но я помню, как еще лесковский Левша перед смертью просил передать государю, чтобы русские солдаты не чистили ружья толченым кирпичом. "Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской компании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены".

Ну, соответственно, у англичан ружья били дальше, и толку от русских ружей из-за этого было мало. Быстро смекнувшие что к чему англичане ходить в рукопашную не любили, а предпочитали расстреливать противника с безопасного расстояния.

Засим, Крымскую кампанию Россия, как известно, проиграла. А все из-за меньшей дальнобойности российских ружей... Аналогичный исход ждет, видимо, и эту путинскую "спецоперацию". Во всяком случае именно на это и делается сейчас ставка. Поэтому и насыщает Запад Украину дальнобойной артиллерией.

Таким образом, пока Путин тратит бабки на всякую дурь типа гиперзвуковых ракет и ракет с вечным (атомным) двигателем, его армию расстреляют из обычных пушек. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно...

Какой из этого можно сделать вывод? А такой, что, если Путин хочет найти вредителя в своем окружении, пусть сразу ставит к стенке того, что ему и предложил такую замысловатую конфигурацию модернизации и перевооружения российской армии.

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Резоны этого "модернизатора" понятны: на перевооружении армии новыми гаубицами много не украдешь. Во-первых, потому что они значительно меньше стоят, а, во-вторых, их качество может проверить любой лейтенант-артиллерист: стрельнул – и сразу понятно, как кучно и далеко стреляет пушка.

А с этими ракетами все мудрено: стреляешь с корабля в Северном море (поди проверь), а попадаешь в цель на Камчатке (поди докажи, что не попал). Да еще все это на "новых физических принципах", никто не может точно сказать, когда все будет окончательно готово и во сколько это роскошество обойдется...

И, следовательно, диагноз надвигающегося поражения все тот же, что и в "Левше": разворовали всю российскую армию до нитки. Кто-то удивился? Я – нет. Надеюсь, что и вы тоже уже ничему не удивляетесь.

Но справедливости ради нужно сказать, что есть, по-видимому, один человек, который все еще удивляется. Это – сам Путин. Он, наверное, сейчас ходит по какому-нибудь своему дворцу с шестами, аквадискотеками, мини-казино и одалисками и недоумевает: как же так, столько денег в этих генералов вбухали, а воевать – нечем!

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И вот это его удивление больше всего меня и удивляет. Он же сам разрешал красть всем своим подручным. Он сам своими руками создал эту систему. Она работала как часики, все было отработано, бабки текли рекой куда надо. А теперь он застыл в позе удивления. Как такое возможно? Как же так оказалось, что при всех огромных затратах его армия без штанов воюет? Как тут не вспомнить профессора Преображенского с его сакраментальным "разруха не в клозетах, а в головах"?

Хочется сказать: дорогой вы наш человек, милейший Владимир Владимирович! Все вы правильно делали. И мы вас прекрасно понимаем. И Кабаевой хочется бриллиантов, и дворец в Геленджике – дело хорошее, и Мадуро – друг не разлей вода... И яхты с самолетами, и одалиски, и частные армии в Африке – все это очень важные вещи, без которых никакой царь обходиться не мог.

Одно только непонятно: если все спиз…ено, то чего вы удивляетесь? И ведь знаете же, что все спиз…ено. И что сами согласие на это давали. А все равно удивляетесь! Я понимаю, что вы троечник голимый. Но закон сохранения материи вы же все равно должны знать! Из ничего – ничего не бывает. Если из бассейна все выливается, но ничего в него не вливается, то бассейн быстро становится пустой.

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И вообще, что я хочу сказать: всем хороша выстроенная вами за двадцать лет система. Кроме одного: зачем воевать полез, а? Ну право дело! Ну какого черта ты воевать полез, умник?

Ну сам посуди! Давай еще раз: выделил деньги на танк. Деньги украл. И теперь в недоумении: где танк? Где-где! В Караганде! Вернее, в Геленджике. Таким образом, все понятно, кроме твоего недоумения.

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Путин отправляет свою армию на убой. Кроме этого, он убивает много украинцев. Он совершенно обезумевший параноик, который представляет собой угрозу человечеству в силу того, что он не в состоянии уже проследить даже самых банальных причинно-следственных связей. А это значит, качество принимаемых им решений – соответствующее.

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

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война в Украине Альфред Кох вторжение России российские войска ВС РФ
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