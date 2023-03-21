Мир невозможен без ухода России с украинской земли, а уход России с украинской земли невозможен без военного разгрома российских войск.

Пока не видно, чтобы Путин принял руку помощи Китая, говорит Эйдман / kremlin.ru

Война не может остановиться, пока Россия будет оккупировать украинские территории. Это будет вечное противостояние. Приостановка войны вызвала бы только то, что путинская верхушка смогла бы как-то нормализовать ситуацию с поставками оружия, снарядов и прочее и опять возобновить войну.

Мир невозможен без ухода России с украинской земли, а уход России с украинской земли невозможен без военного разгрома российских войск, российских властей. Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о каком-то мире.

Китай просто пытается дать руку помощи Путину в ситуации приближающегося украинского наступления. Но пока не видно, чтобы Путин ее принял.

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Если бы он ее принял, то должен был бы выступить с каким-то демагогическим заявлением о том, что мы прекращаем наступательные действия, что мы в одностороннем порядке прекращаем огонь, тогда бы Украина в глазах многих оказалась бы в роли страны, которая наоборот инициирует войну, и это бы осложнило западную помощь.

Китай бы мог сказать тогда: как же, мы не поставляем оружие России, а Запад поставляет оружие Украине, которая не идет на наш мирный план, в отличие от России, тогда и мы будем как-то помогать России.

Таким образом произошла бы легитимация китайской помощи России. Однако, как я уже сказал, Путин, видимо, больше всего в жизни боится показаться слабым, недаром все время повторяет, что слабых бьют. Такой односторонний призыв к перемирию, мне кажется, в его глазах был бы признаком проявления слабости.

Поэтому он на это пока, по крайней мере, не идет. Как я считаю, это очень хорошо, потому что благодаря этому китайская разводка пока не реализовалась.

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