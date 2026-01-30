Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжаться

Ликвидация 50 000 российско-фашистских захватчиков в месяц: это малые или большие потери для агрессора?

Москвичи должны почувствовать войну на себе / фото: Википедия

После министра обороны, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что идеальным вариантом для ВСУ является ликвидация 50 000 ра**истских солдат в месяц. Эта цель направлена на то, чтобы помешать России восстановить свои силы. Зеленский отметил, что достижение этого уровня разрушений является сложной, но необходимой задачей для того, чтобы заставить Россию пересмотреть свою стратегию войны.

1. Важность предложения Президента Украины!

Ликвидация российско-фашистских захватчиков имеет важнейшее стратегическое значение. Орки – топливо войны, и пока они живы, война Москвы против Украины будет продолжаться. Российские фашисты несут только убийства, мучения, горе, беды и разрушения.

Поэтому количественная ликвидация ра**истов является одним из приоритетов для ВСУ.

Важны территории. Но более важна количественная ликвидация российско-фашистских захватчиков.

Так, например, когда в СМИ говорят о том, что идет битва за оборону Покровска или Часового Яра, это утверждение неполно и лишь частично верно. Верно утверждать: продолжается уничтожение российско-фашистских захватчиков путем обороны Покровска или Часового Яра. Не имеет значения, за какие города идет битва. Важно использовать оборону для ликвидации максимального количества ра**истов.

ВСУ должны приветствовать тактику мясных штурмов агрессора. Эта тактика помогает ВСУ спокойно ликвидировать ра**истов с минимальными для себя потерями.

Москва продолжает вести войну против Украины по причинам: абсолютной безнаказанности и приемлемости потерь. Ликвидация российско-фашистских захватчиков является одной из эффективных форм дефашизации России.

2. Что означает заявление первых лиц Украины о необходимости ликвидации 50 000 российско-фашистских захватчиков в месяц?

Как минимум до конца 2025 года политическое руководство Украины играло с агрессором в "среднюю пророссийскость" — это состояние стратегического паритета с агрессором. Украинской власти нужно было только отбиться от агрессора без дальнейшей стратегии его вытеснения. Однако весной 2023 года стало очевидным, что Украина не выдержит среднюю пророссийскость, а эффективных технологических решений сопротивления российской агрессии не было найдено, украинская власть была вынуждена начать пересматривать свою стратегию. Оборонка Украины "лежит" и не отвечает вызовам ее существования. Проблема ВСУ заключается в том, что все годы противостояния они слишком гуманно относятся к живой силе агрессора.

3. Является ли идеальным значение для ликвидации 50 000 российско-фашистских захватчиков в месяц?

Если сейчас, по данным Генштаба Украины, ВСУ ликвидируют в среднем около 1100 российско-фашистских захватчиков в сутки, то для агрессора это приемлемые потери. Необходимо исходить из того, что если агрессор при данном значении продолжает не только удерживать захваченные территории, но и осуществлять наступательные действия, значит пока что потери для него в целом приемлемы.

Если ВСУ действительно будут ликвидировать 50 000 ра**истов в месяц, то соответственно суточное значение от этого числа составляет около 1667.

50 000: 30 = 1667

На сегодняшний день ВСУ не добирают до достижения этого показателя 567 ра**истов в сутки.

1667 - 1100 = 567

Два года назад в своей заметке "Почему агрессор несет небольшие потери живой силы?" я проводил расчет о том, что для завершения войны и установления длительного мира на условиях Украины, ВСУ необходимо ликвидировать в среднем в сутки от 2000 до 5000 ра**истов. С учетом того, что ОПК Украины не отвечает вызовам ее выживания, значение 5000 в сутки останется для ВСУ явно недостижимым. Но уже в ближайшие месяцы ВСУ могут выйти на реальные показатели ликвидации 2500 ра**истов в сутки. Это реально.

2500 х 30 = 75.000

Итак, ликвидация 50 000 российско-фашистских захватчиков в месяц не является идеальным значением. Идеальным является ликвидация 75 000 российско-фашистских захватчиков в месяц.

4. Выводы:

Ликвидация 50 000 российско-фашистских захватчиков в месяц — это недостаточные потери для агрессора, если Украина хочет завершить оборонительную войну до конца 2026 года.

Идеальным значением для более быстрого завершения войны Москвы против Украины является в среднем ликвидация 75 000 российско-фашистских захватчиков в месяц. При достаточном наличии средств поражения, с учетом специфики оборонительных операций для ВСУ, достижима ликвидация 75 000 российско-фашистских захватчиков в месяц.

Ну и главное, не следует забывать о необходимости переноса центра тяжести войны в Москву. Пока что за неполные 4 года полномасштабной войны ни одна ракета украинского производства не достигла целей в Москве. Россия - страна одного города Москвы. Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжаться.

Кто такой Юрий Шулипа Юрий Шулипа - юрист, правозащитник, публицист, политический эксперт. Директор Международной ассоциации "Институт национальной политики". В 2015 году получил гражданство Украины. Является автором:

4-х научно-практических пособий, 3-х книг и 2-х монографий.

4-х научно-практических пособий, 3-х книг и 2-х монографий.

