Пока Киев принимает лидеров ЕС, Москва пирует за пустым столом: как РФ оказалась в полной изоляции

Украина из-за российской агрессии оказалась в центре цивилизованного мира, а Россия – за бортом цивилизации / Офис президента

На Петербургском экономическом форуме печаль. Окно в Европу заколочено. Славные годы, когда самые видные политики и бизнесмены приезжали в Петров град, далеко в прошлом. Теперь на берегах Невы немного гостей, разве что китайцы, да афганские талибы.

Цивилизованный мир не желает общаться с варварской страной, устроившей в сердце Европы полномасштабную войну после 75 лет мира.

То, что происходит, похуже, чем в коммунистические времена, даже хуже, чем во времена Олимпиады Леонидовны 1980 года. Как быстро и сколь решительно вырублена Россия из мирового сообщества.

Официальные пропагандисты режима пыжатся и надувают щеки, но выглядит это бесконечно жалкими потугами на величие.

В такой изоляции Россия не была никогда за всю свою историю, разве что в годы Схизмы XV – начала XVI веков. Да и то не так безнадежно. Достойный итог 22-летнего правления Владимира Путина. Правления, как оказалось, глубоко непрофессионального, авантюристического, безответственного даже по советским меркам. Пресловутый "волюнтаризм" Хрущева в сравнении с этим – верх государственной мудрости.

Российская империя всегда существовала в Концерте Держав, Россия большевицкая уже в Рапалло прорвала изоляцию и всеми силами старалась вновь войти в этот Концерт, правда, за спиной, как и пристало бандиту, действуя Коминтерном. Хрущев договаривался с президентом Эйзенхауэром, Брежнев подписывал Хельсинские соглашения и уже в старческом слабоумии согласился на Афган.

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Путин добровольно остался без всего развитого мира. Даже Китай его боится и сторонится, даже Иран. Достойный финал. Пируем "на просторе" за пустым столом...

А вот в Киев действительно жалуют все флаги. И это несмотря на опасность российских ракетных обстрелов. Президенты и премьеры соглашаются пересесть из привычного авиалайнера в дедовский поезд, чтобы достичь Киева, пожать руку президенту Зеленскому, пройти по изувеченным Буче и Ирпеню. Как раз в то время, когда скучно и безлюдно проходит Петербургский форум, четыре главы европейских государств находились в Киеве. А министр обороны Украины – вел переговоры в Брюсселе. Посетить Украину самые видные западные политики считают для себя честью.

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Украина из-за российской агрессии оказалась в центре цивилизованного мира, а Россия из-за той же агрессии – за пределами цивилизации.

Вот урок, преподанный и нам, и всем иным, потенциальным, охотникам жить не по правилам человеческого общежития. Будете кусать свои языки от того, что царство зверя стало мрачным... Пророчество Иоаннова Откровения сбывается.

Андрей Зубов, российский историк