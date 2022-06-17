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Пока Киев принимает лидеров ЕС, Москва пирует за пустым столом: как РФ оказалась в полной изоляции

Андрей Зубов

российский историк

17 июня 2022, 11:47

В такой изоляции Россия не была никогда за всю свою историю. Достойный итог 22-летнего правления Владимира Путина.

Цивилизованный мир не желает общаться с варварской Россией
Украина из-за российской агрессии оказалась в центре цивилизованного мира, а Россия – за бортом цивилизации / Офис президента

На Петербургском экономическом форуме печаль. Окно в Европу заколочено. Славные годы, когда самые видные политики и бизнесмены приезжали в Петров град, далеко в прошлом. Теперь на берегах Невы немного гостей, разве что китайцы, да афганские талибы.

Цивилизованный мир не желает общаться с варварской страной, устроившей в сердце Европы полномасштабную войну после 75 лет мира.

То, что происходит, похуже, чем в коммунистические времена, даже хуже, чем во времена Олимпиады Леонидовны 1980 года. Как быстро и сколь решительно вырублена Россия из мирового сообщества.

Официальные пропагандисты режима пыжатся и надувают щеки, но выглядит это бесконечно жалкими потугами на величие.

В такой изоляции Россия не была никогда за всю свою историю, разве что в годы Схизмы XV – начала XVI веков. Да и то не так безнадежно. Достойный итог 22-летнего правления Владимира Путина. Правления, как оказалось, глубоко непрофессионального, авантюристического, безответственного даже по советским меркам. Пресловутый "волюнтаризм" Хрущева в сравнении с этим – верх государственной мудрости.

Российская империя всегда существовала в Концерте Держав, Россия большевицкая уже в Рапалло прорвала изоляцию и всеми силами старалась вновь войти в этот Концерт, правда, за спиной, как и пристало бандиту, действуя Коминтерном. Хрущев договаривался с президентом Эйзенхауэром, Брежнев подписывал Хельсинские соглашения и уже в старческом слабоумии согласился на Афган.

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Путин добровольно остался без всего развитого мира. Даже Китай его боится и сторонится, даже Иран. Достойный финал. Пируем "на просторе" за пустым столом...

А вот в Киев действительно жалуют все флаги. И это несмотря на опасность российских ракетных обстрелов. Президенты и премьеры соглашаются пересесть из привычного авиалайнера в дедовский поезд, чтобы достичь Киева, пожать руку президенту Зеленскому, пройти по изувеченным Буче и Ирпеню. Как раз в то время, когда скучно и безлюдно проходит Петербургский форум, четыре главы европейских государств находились в Киеве. А министр обороны Украины – вел переговоры в Брюсселе. Посетить Украину самые видные западные политики считают для себя честью.

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Украина из-за российской агрессии оказалась в центре цивилизованного мира, а Россия из-за той же агрессии – за пределами цивилизации.

Вот урок, преподанный и нам, и всем иным, потенциальным, охотникам жить не по правилам человеческого общежития. Будете кусать свои языки от того, что царство зверя стало мрачным... Пророчество Иоаннова Откровения сбывается.

Андрей Зубов, российский историк

новости России война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Зубов
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