Путин будет втягивать в войну как можно больше россиян, пугать и шантажировать Запад, навязывать нам переговоры.

Пока идет война – Путин живет, считает Гармаш / скриншот YouTube

Год прошел. Кардинально поменялась логика путина. В феврале 22-го все его действия были направлены на захват Украины, на победу над ней, на установление гегемонии РФ в Европе. Сегодня, он уже не может не ощущать, что эта цель недостижима.

На самом деле, то, что происходит прямо сейчас: перекладывание ответственности за "СВО" на Герасимова, концентрация сил для наступления, попытки прорвать нашу оборону ценой жизней десятков тысяч ч*обиков, вербовка зэков, которая отстрачивает очередную волну мобилизации – это его последняя попытка овладеть инициативой в войне (не только на фронте).

После того, как ему это не удастся, его действия будут направлены уже не на контроль над ситуацией, а на создание хаоса: в России, в Украине, в мире.

видео дня

Все его действия будут направлены на затягивание войны. Речь уже не о победе, а о собственном выживании.

Пока идет война – он живет, и он у власти. Конец войны означает и конец путина. Поэтому он будет делать все, даже самые нелогичные вещи, чтоб затянуть войну.

Он будет втягивать в нее как можно больше россиян, пугать и шантажировать Запад, навязывать нам какие-нибудь переговоры, пытаться вовлечь в войну другие страны, трансформируя ее в мировую. Но дороги к миру для него уже нет. Она еще есть для россии, но лично для путина она уже закрыта. И это нужно понимать.

Особенно тем нашим союзникам, которые все еще надеются на переговоры, хотят продолжать звонить ему, которым нужен диалог и т.д…

Источник