Первый вопрос, по которому не удается найти компромисс - это вопрос территориальный.

После нескольких раундов переговоров наблюдатели на Западе начинают констатировать, что поиск путей завершения российско-украинской войны находится в тупике. Участники переговоров достаточно оптимистичны и говорят о том, что переговоры происходят конструктивно и приводят к прогрессу. И вместе с этим по принципиальным вопросам этих переговоров, тех самых, которые, скажем, президент Финляндии Александр Ступ характеризует как 5% договоренностей, никакого компромисса пока нет. А без нахождения этого компромисса не стоит вообще говорить о каком-то реальном мирном процессе.

Первый вопрос, по которому не удается найти компромисс - это вопрос территориальный. Российская Федерация продолжает настаивать на том, что ее территориальные приобретения в Украине с 2014 года должны быть юридически признанными. Ну и, конечно, настаивает на выводе украинских войск с территории Донецкой области. И как можно понять из высказывания президента России Путина не только из Донецкой, но и из Херсонской и Запорожской. А Украина решительно выступает против, чтобы признавать факты аннексии своей территории агрессивным соседним государством. Даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Путин хотел бы всю Украину. И совершенно непонятно, откуда идея, что российский президент готов удовлетвориться только несколькими украинскими областями. Впрочем, когда речь идет о Донбассе, вопрос заключается в том, по какой причине Украина должна отказываться от территории, которую она эффективно обороняет.

Вице-президент Соединенных Штатов Джейд Вэнс признает, что Украина может оборонять Донбасс в течение года, хотя и подчеркивает, что в частном порядке украинские участники переговоров дали ему понять, что действительно могут потерять контроль над этой территорией Донецкой области. Однако сейчас речь идет не столько о самом факте потери контроля, сколько о темпе потери контроля. Если Украина может удерживать российскую армию на территории Донецкой области еще в течение года или даже большего времени, это означает, что все ресурсы России будут направлены только для того, чтобы захватить часть территории одной из украинских областей. И таким образом амбиции по другим территориальным захватам у России будут, мягко говоря, уменьшенными. А если Российская Федерация захватит часть территории Донецкой области с городами-крепостями без сбоя, это будет означать, что для России откроется оперативное пространство для захвата других областей Украины и по крайней мере для установления контроля над украинским левобережьем.

Конечно, на это может быть ответ, что гарантией того, что это не произойдет, будут вопросы безопасности, которые также обсуждаются на переговорах. Но и по этому поводу нет никакой конкретики. И это уже не вопрос российско-украинского диалога, хотя очевидно, что Россия будет выступать против любых гарантий безопасности, которые сделают невозможным возможность дальнейшей агрессии России против нашего государства. Но для того, чтобы Россия имела возможность сказать нет, Соединенные Штаты и другие западные страны сначала должны сказать Украине да. И это касается того, какими же будут реалистичные гарантии безопасности для Украины в случае, если Соединенные Штаты продолжают блокировать возможность вступления Украины в НАТО и таким образом применение пятой статьи, которая бы по крайней мере создала шансы для непосредственного участия Соединенных Штатов и других западных стран в войне с Россией в случае повторного нападения России на Украину.

И таким образом фактически поставили бы Российскую Федерацию перед угрозой большой ядерной войны, даже с применением стратегического ядерного оружия, что могло бы поставить точку на истории России, но возможно и на истории Соединенных Штатов. Ну и, конечно, когда две ядерные сверхдержавы в результате юридических обязательств Соединенных Штатов оказалась перед возможностью исчезновения, это и стало бы надежной гарантией для того, что новая война не начнется. Но Соединенные Штаты Трамп, хотя почему только Трамп, его предшественники тоже были не в восторге от такой идеи, решительно выступают против того, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Тогда каковы гарантии компенсаторного характера? На этот вопрос также нет никакого конкретного ответа. Может потому, что никаких таких гарантий не существует в природе и их приходится придумывать, надеясь, что они перепугают Российскую Федерацию.

Если нет никаких реальных гарантий безопасности, то может стоит сдерживать Россию на Донбассе, чтобы уничтожать ее армию, ее военный и демографический потенциал и таким образом сделать невозможным оккупацию остальной части украинской территории российским агрессором. Зачем давать России дополнительные возможности для этой оккупации во время, когда западные страны и прежде всего Соединенные Штаты не готовы придумать гарантии безопасности, которые хотя бы отдаленно напоминали бы гарантии пятой статьи НАТО? Это еще при том, что мы с вами не знаем, будет ли действовать эта пятая статья в эпоху Трампа и не убедимся ли в следующем году в том, что и эти гарантии безопасности бесполезны. Ну, скажем, если Путин решит напасть на одну из европейских стран НАТО, а Соединенные Штаты вместо того, чтобы решительно ударить по российским военным объектам, отправят в российскую столицу Стива Уиткофа договариваться о совместных экономических проектах в Арктике.

В этой ситуации, конечно, можно надеяться, что Соединенные Штаты могли бы оказать давление на Россию, чтобы принудить ее к прекращению огня, а уже потом, как это и было бы с точки зрения логики, а не той Абракадабры, которую мы наблюдаем в исполнении Витхофа Скушнера, договариваться о реальном мире. Для этого нужно давление, о котором уже говорит сенатор Линке Грэм. Если Путин отказывается от реалистичного мирного соглашения, предоставить Украине достаточно оружия, в том числе и томагавков для уничтожения военного и нефтеперерабатывающего потенциала Российской Федерации и превращения российской экономики в настоящие руины. Однако пока мы не видели ни у президента Дональда Трампа, ни у его соратников реального желания переместиться из мира иллюзий, в котором американский президент находится с момента своего появления в овальном кабинете в реальный мир, где главными вопросами являются действительно вопросы войны, мира и выживания, а не гардероба Малании Трамп, о котором с таким удовольствием действующий американский президент рассказывает своим удивительным сторонникам.

