Похороны путина отложили до середины ноября

Владимир Путин / ua.depositphotos.com

В канун 70-летия путина кремлёвцы усилили давление на Украину, ЕС и США с целью заставить их начать переговоры о передаче РФ "коридора" в Крым из четырёх украинских областей. Госдума и рейхсканцелярия путина три дня с 3 по 5 октября играли между собой в пинг-понг бумагами об этой аннексии. Отдельно разыграли тему присвоения Запорожской АЭС, чтобы сделать нервы не только Украине, но и МАГАТЭ с ООН. Этим они попутно и непроизвольно совсем добили догмат о том, что закон превыше всего. Этот догмат и так стал вызывать глубокие сомнения после того, как в конституции РФ написали, что Крым – это её территория и возврату Украине не подлежит.

Доигрались до того, что Зеленский 4 октября написал расписку о том, что переговоры с путиным больше никогда вести не будет, назначать ему встречи в Иерусалиме, Париже и на Бали тоже не будет, и перестанет хотеть заглянуть ему в глаза. Расписку заверило РНБО, что означает: вести переговоры с РФ, пока в ней царствует путин, запрещено всем, даже Ермаку.

Между тем на Бали 6 октября начался саммит парламентских делегаций стран G-20 как этап к подготовке встречи их глав в ноябре. На нём Валентина матвиенко, глава верхней "палатки" Госдумы, изобразила из себя наивную овцу, которая с 2014 г. не читала газет, и предложила делегации Верховной Рады сесть посреди зала и начать переговоры. Делегация Верховной Рады ответила ей молчанием, исходя из того, что отправку матвиненко вслед за русским военным кораблём РНБО может истолковать как нарушение своего распоряжения и ведение переговоров с путинским режимом.

После расписки Зеленского его встреча и переговоры с путиным на Бали на саммите G-20 стали невозможны, но это не обязывает президента Индонезии аннулировать приглашение путину. Запретить путину бегать за Зеленским и кричать "Давай поговорим" и "Посмотри мне в глаза" он тоже не может. Так что, саммит на Бали будет насыщенным, поскольку в Кремле решили пока вместо пышных похорон путина устроить ему скромный юбилей с саммитом СНГ или тем, что осталось от СНГ, и не в Москве, а в Петербурге.

В Кремле хотят продлить жизнь путину до 16 ноября, чтобы посмотреть, что произойдёт на Бали, и уже после этого будут определяться, что им делать дальше. Посмотреть будет на что, поскольку около 5 ноября станет понято, получат или нет республиканцы большинство в Конгрессе и Сенате США, и насколько после этого может ужесточиться реакция Белого дома на выходки Кремля. Если республиканцы получат большинство, то повторится та ситуация, что была с Трампом, которого демократы обвиняли в попустительстве Москве.

С ноября республиканцы могут начать обвинять в этом Байдена и требовать от него более решительных действий, вплоть до превентивного удара по тому поезду с ядерными ракетами, который неделю едет из Сибири к границе Украины, если верить "утечкам" в антипутинские телеграмм-каналы. Зеленский 6 октября в интервью австралийскому Институту Лоуи прямо попросил США о таком превентивном ударе. Байден в этот день выступал на партсобрании, где сказал, что путин не шутит об ударах ядерным и другим оружием массового поражения, и все в Белом доме "пытаются понять, почему путин сбился с пути", и как дипломатическими методами разрешить эту ситуацию, сопоставимую с Карибским кризисом. У республиканцев в изобилии материала для обвинений Байден и демократов в мягкотелости, из-за чего агенты Москвы начали повтор кампании 2016 г. по запугиванию всех Трампом и трампистами. Как показало время "Не такий страшний Трамп, як його малюють московити", а в Кремле четыре года жалели, что поставили на него, а не на демократов.

Помимо этого, "плохих русских" в Кремле и "хороших русских" за рубежами РФ сильно напрягла статья, появившаяся 5 октября в "Нью-Йорк таймс", четыре автора которой в один голос утверждали, что дочь Дугина ликвидировали спецслужбы Украины, не поставив США в известность об этой операции. В терминах Симоньян и других российских пропагандистов её содержание можно изложить так: украинские "марионетки" совсем распоясались, ничего не сообщают американским "хозяевам" о своих планах и творят, что хотят. США не в силах этому помешать, поэтому сообщают, что в будущем украинские спецслужбы могут провести серию подобных операций по ликвидации высокопоставленных чинов в РФ. Спецслужбы США заранее извещают, что не будут помогать в этом украинским коллегам информацией и чем-либо ещё и просят в смерти путина, шойгу или лаврова винить спецслужбы Украины, а не их. Источниками информации авторы статьи называли неких лиц в правительстве США.

После такой публикации "ля запало" не только у Симоньян. "Плохие" и "хорошие" русские дружно поняли: американцам надоели их бесконечные разговоры о транзите власти в РФ во всех вариациях, и они почти прямым текстом объясняют, что кроме санкций есть и другие способы воздействия на русских бандитов. Причём, без использования ядерного оружия, и в этом вопросе между демократами и республиканцами нет партийных разногласий. Совместно они предлагают "плохим" и "хорошим" русским тоже консолидироваться и ускорить транзит власти.

В результате в день выхода статьи в росСМИ появилось известие, что путин присвоил кадырову звание генерал-полковника по случаю его дня рождения, но картинка со сценой награждения не появилась. "Плохие" русские дали старт кампании раскрутки кадырова как преемника путина и реинкарнации столь любимого россиянами кавказца Сталина, в надежде, что по крайней мере, Северный Кавказ не выйдет из состава РФ. "Хорошие" русские стали везде говорить и писать о том, что кадыров и пригожин готовят если не переворот, то просто транзит власти в Кремле, и это будет очень скоро. Пригожин этому подыграл и, наконец, заговорил на камеры.

Вдобавок на россии устроили такую "бурю в стакане" с вероятной отставкой шойгу, что Фонд Навального не выдержал и объявил о выходе из подполья и восстановлении своих структур в РФ. "Плохие" и "хорошие" русские дружно принялись имитировать транзит с переворотом, а совсем "плохие" русские продолжали тихо готовить армию к наступлению и наносить ракетные удары по Запорожью и другим городам Украины. Лукашенко за участие в нём пообещали 1,5 млрд. денег на импортозамещение и, чтобы он не свёл всё к мобилизации на уборку картошки, обстрел ракетами Х-22 Хмельницкой области в ночь с 5 на 6 октября произвели из воздушного пространства Беларуси. С 28 августа росармия ракетные пуски с территории Беларуси не совершала.

В Кремле явно настроены не спешить с транзитом и похоронами путина, ждать итогов выборов в США, продолжать ядерный шантаж, совершать диверсии на газопроводах и на другой инфраструктуре, пытаться изменить ситуацию на фронте и следить за событиями в мире. Если администрация Байдена сможет до 10-12 ноября дипломатическими и другими методами вернуть коллективного путина на "истинный путь", то на Бали может прилететь тот, кто будет временно исполнять обязанности президента РФ. Это избавит Зеленского от обязательства не вести переговоры с РФ, пока там правит путин. Если не сможет, то тогда "российский кризис" продолжится и вполне вероятно, что для его разрешения потребуется превентивный удар чем-то тяжёлым.

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