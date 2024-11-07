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Похабыч победил: что принесет нам 2025 год

Игорь Эйдман
7 ноября 2024, 06:10
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Белый дом на ближайшие годы превратится в сумасшедший дом для одного тяжелого пациента.
Дональд Трамп, война
Дональд Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Похабыч победил. Что тут сказать. Знаете, наше время ещё хуже, чем конец тридцатых. Да, тогда наступал фашизм и сталинизм, но было понятно, кто может и готов им противостоять.

Был Черчиль в Великобритании и Рузвельт в США, а главное, народы этих стран были готовы с оружием в руках защищать демократию. Сейчас некому спасать мир от фашизма и идиотократии.

Идиоты и фашистойды рулят снизу доверху. Белый дом на ближайшие годы превратится в сумасшедший дом для одного тяжелого пациента.

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Только лечить его будет некому. Тех, кто попытается, он быстро уволит. Даже представить себе боюсь, что принесет нам 2025 год.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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