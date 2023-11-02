Погромы в Махачкале: а существует ли Россия вообще?

Мародеры и погромщики в Махачкале собственно не имеют никаких разногласий в восприятии Израиля и ближневосточного кризиса с Кремлем.

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Махачкала и Путин / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В течение трех месяцев в России происходит второе "массовое событие", имеющее результатом временную потерю управляемости определенной территории.

В целом ход путча Пригожина и антисемитские погромы в Махачкале заставляют усомниться существует ли Россия вообще?

Но это конечно несколько преувеличенная интерпретация событий. Реалистичный же анализ не позволяет не заметить - региональные власти в России пассивны, не контролируют ситуацию, неспособны к быстрым действиям без указаний и ресурсов Москвы.

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В то же время Москва явно испытывает недостаток информации о ситуации в провинциях и неготова реагировать быстро и эффективно. То есть эффективная реакция на проблемы чрезвычайного характера в регионах таки происходит, но запоздало, когда проблема перерастает в кризис общенационального характера с мировым освещением. Складывается впечатление, что именно мировое и общенациональное освещение в СМИ российских проблем в глубинке, а не закрытые информационные каналы властной вертикали становятся основанием для принятия решений в Кремле.

Это заставляет усомниться не только в эффективности государственного управления в России (а в чем собственно сомнения, что оно неэффективно?), но и в наличии доверия между центром и периферией.

Другая внятная проблема, которую невозможно не заметить, - отсутствие какого-либо доверия и связи между управленческой вертикалью и обществом. Мародеры и погромщики в Махачкале собственно не имеют никаких разногласий в восприятии Израиля и ближневосточного кризиса с Кремлем. Фактически их действия спровоцированы официальной пропагандой и вливаниями "фабрики ненависти" России. Но в слепой ненависти они даже не намерены воспринимать политику своего государства и тот факт, что она вполне соответствует их настроениям.

Наверняка все же России уже больше нет, чем есть.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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