Погоня за головой Путина

В гонке за головой Путина пока больше всего шансов выиграть у Кадырова, считает Радухин / Reuters

Кремлёвские башни - группы влияния из ближайшего окружения Путина… Начали между собой подковёрные соревнования в марафонском забеге "кто успеет первым принести Международному сообществу голову Путина на серебряном подносе".

Приз победителю за голову тирана - индульгенция победителю от цивилизованного мира… Гарантирующая защиту от уголовной ответственности в Гаагском, или другом специально созданном Трибунале над военными преступниками-рашистами.

Очень высокая мотивация и конкуренция у участников марафона "Забег за головой Путина"!...

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Бегунов много, а голова у Путина одна.

Пока больше всего шансов выиграть соревнования у Кадырова. Но его могут обойти марафонцы из ближайшего круга.

Их шансы победить в забеге возрастают, так как ближний круг имеет больший физический доступ к телу. Имеют счастье чаще лицезреть долгожданный приз пока на плечах Путина.

Пуля испортит шкуру ценного животного. Пистолет заменит табакерка, шарфик или газовый баллончик - предсказать невозможно.

Вместе с тем, точно можно утверждать, что марафонцы бегут уже последний круг перед финишем!