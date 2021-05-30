Подыгрывание РФ и Китаю: почему Турция смягчила удар НАТО по Беларуси

Эрдоган играет на нескольких фронтах / Reuters

Мир живет собственными интересами. В том числе и Турция, которая в последнее время все активнее заявляет о себе как региональный игрок. Не исключено, что Турция заставила союзников НАТО смягчить официальную реакцию на принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси по просьбе России.

В свою очередь, это могло быть подыгрыванием Российской Федерации. Эрдоган играет на несколько фронтов – не признает российским Крым, так как понимает, что в Турции живут крымские татары, которые будут его поддерживать, продает Украине оружие и зарабатывает на этом деньги. С Россией он тоже старается не идти на фронтальное противостояние, так как мир таков, что сегодня подружились, а завтра – поссорились. Потому говоря о позиции по резолюции НАТО, Эрдоган также мог выторговать у Путина что-то, чтобы РФ не была к ней слишком агрессивной. Точек соприкосновения у Турции и России достаточно – они проявляют активность в одних и тех же горячих точках – Сирии и Ливии. Причем Турция смогла занять в Ливии место РФ за счет высадки своего десанта. Не исключено, что также могла идти речь о торгах за Южный поток и выбивание скидок на российский газ.

Но в Беларуси незримо присутствует еще один игрок – Китай. Потому в этом решении возможен и китайский интерес, поскольку они не являются членом НАТО, и могут сотрудничать с Турцией.

Интересная деталь – ИКАО, которая должна расследовать историю с посадкой самолета, возглавляют китайцы. И так как китайцы имеют экономические интересы в Беларуси, то, соответственно, именно они в этом решении Турции могли сыграть даже большую роль, чем Россия.

Читайте такжеРоссии нет смысла пачкать руки во внутренних делах БеларусиКитай пытается закрепиться в Европе, и Беларусь для них – одна из точек входа. Кроме того, это также и попытка отодвинуть Россию из их сферы деятельности. Ведь после инцидента в Минске все "шишки" летят на РФ и Беларусь, в то время как Китай искусно играет на противоречиях Запада и России. То есть РФ в этом плане – как некое чучело или жупел.

Иными словами, Турция проводит удары выше ватерлинии – вроде бы и хотели ударить, но только неприятность сделали. Такие уколы могут иметь накопительный эффект - по закону диалектики количество переходит в качество. При этом навряд ли Госдеп США это сильно заденет, но там это запомнят.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда